أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة في نوفمبر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وتراجع معدل التضخم إلى 0.3% مقابل 0.7% في أكتوبر. وجاء المعدل أقل بكثير من توقعات المحللين الذي توقعوا أن يصل التضخم إلى 0.6% .
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% بعد أن ظلت ثابتة في الشهر السابق. وهذا هو أول انخفاض في ثلاثة أشهر، وجاء مخالفا لتوقعات المحللين بارتفاع بنسبة 0.1% .
وباستثناء الطاقة والأغذية والمشروبات والتبغ، يكون التضخم الأساسي قد تراجع بأكثر من المتوقع إلى 1.1% مقابل 1.5% في أكتوبر. وكانت النسبة المتوقعة عند 1.4% وفقا للألمانية.
التضخم في المملكة المتحدة يتباطأ خلال نوفمبر
أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة في نوفمبر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
أضف تعليق