الصين: سهم أكبر منتج للرقائق الإلكترونية يتراجع بنسبة 10% اليوم

فقد سهم شركة سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج إنترناشيونال كورب (إس.إم.آي.سي) الصينية لأشباه الموصلات نحو 10% من قيمته خلال تعاملات اليوم في أعقاب أنباء عن استقالة مفاجئة لأحد كبار المسؤولين في الشركة والذي قاد الصعود التكنولوجي السريع لأكبر شركة لإنتاج أشباه الموصلات في الصين.

وبحسب "الألمانية" تحاول إدارة الشركة التواصل مع الرئيس التنفيذي المشارك ليانج مونج سونج بعد ظهور أنباء على مواقع الإنترنت عن استقالته، بعد تعيين الشركة نائبا لرئيس مجلس الإدارة دون التشاور معه.

وقالت الشركة في بيان موجه إلى البورصة إنها تحاول معرفة نوايا ليانج.

وتراجع سهم "إس.إم.آي.سي" بأكثر من 9.7% في تعاملات بورصتي شنغهاي وهونج كونج اليوم، وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه ليانج في الشركة المدعومة من الدولة الصينية.

وذكرت تقارير إخبارية أن ليانج سلم خطاب استقالته إلى الشركة بعد علمه بتعيين شيانج شانج يي المسؤول الرفيع السابق في شركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج أكبر منافس للشركة الصينية في مجلس الإدارة.