عمومية "أسمنت الشرقية" توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون (الاجتماع الأول) التي عقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 1442-04-30 الموافق 2020-12-15 في الساعة 18:30، وبنسبة حضور بلغت 48.05%.

وجاء التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 29/01/2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 28/01/2024م وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم:

1) شيخة بنت عبدالله بن إبراهيم الجبير

2) محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي

3) وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري

4) أحمد بن إبراهيم بن راشد الشثري

5) إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس

6) ماجد بن صالح بن محمد الراجحي

7) عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين

8) زامل بن عبدالرحمن بن محمد المقرن

9) محمد بن وصل الله بن ذعار اليحيوي الحربي

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل

4. الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

5. المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي

6. الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري

7. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين

8. المهندس/ فهد بن راشد العتيبي

واعتذر عن الحضور:

1- الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البليهد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

1- الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)