مجلس إدارة "أسمنت حائل" يوافق على السداد المبكر لقرض صندوق التنمية البالغ 152 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت حائل لمساهميها عن موافقة مجلس الإدارة بقراره بالتمرير بتاريخ 15 ديسمبر 2020م على السداد المبكر للمبلغ المتبقي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغ قدره 152 مليون ريال سعودي. الجدير بالذكر أن أصل القرض تبلغ قيمته 300 مليون ريال سعودي، سدد منه حتى تاريخه 148 مليون ريال سعودي

وسيظهر الأثر المالي لتسوية القرض في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.