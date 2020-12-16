"المشاعر ريت": مستأجر ينهي إيجار "برج إسكان 5" ويصعب تحديد الأثر المالي حاليا

أعلنت شركة مسقط المالية اليوم بصفتها مدير صندوق المشاعر ريت عن تلقيها خطاب بتاريخ 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020م من قبل شركة إسكان للتنمية والاستثمار بصفتها المستأجر لأحد العقارات والمملوكة من قبل صندوق المشاعر ريت (برج إسكان 5 ) والمتضمن عدم رغبتها تجديد عقد الإيجار المبرم مع الصندوق وفقاً لعقد الإيجار الذي ينص على أنه يحق للمستأجر إلغاء العقد بعد مضي مدة أربعة سنوات من تاريخ بداية مدة الإيجار " 27 ديسمبر 2017م " (المدة الأولية ) وذلك حسب ما نص عليه عقد الإيجار ( ... يحق للطرفين بالغاء عقد الإيجار بعد المدة الأولية " شريطة مراعاة توجيه اشعار معقول قبل سنة (365 يوم ميلادي) من تاريخ نهاية المدة الأولية...) وبهذا ستكون نهاية مدة العقد في العام القادم بتاريخ 27 ديسمبر 2021م.

تبعاً لذلك، يقوم مدير الصندوق بدراسة وتقييم الخيارات المتاحة لعقار (برج إسكان 5) وفقاً لما فيه مصلحة مالكي وحدات الصندوق.

الأثر الناتج عن وقوع الحدث نظراً إلى كون نهاية عقد ايجار (برج إسكان 5 ) والذي ينتهي في العام القادم بتاريخ 27 ديسمبر 2021م ، يتعذر على مدير الصندوق حالياً تحديد الأثر بدقة والذي يعتمد بشكلٍ رئيسي على أداء سوق قطاع الضيافة في مكة المكرمة مستقبلاً، وسيقوم مدير الصندوق بالإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية فيما يتعلق بعقود التشغيل والإيجار المستقبلية.