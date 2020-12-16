ثالث أضخم موازنة سعودية بـ990 مليار ريال .. 71 ألف ضعف أول ميزانية

أعلنت السعودية ثالث أضخم موازنة في تاريخها بنفقات تبلغ قيمتها 990 مليار ريال، تعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي، على الرغم من تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات وزارة المالية، أن موازنة 2021، تعادل نحو 71 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.

وتراجعت النفقات المقدرة لعام 2021 بنحو 2.9 في المائة (30 مليار ريال) عن موازنة 2020، البالغة 1.020 مليار ريال، التي كانت ثاني أضخم موازنة على الإطلاق.

وللعام السابع على التوالي، تتحدى السعودية تراجع أسعار النفط، بتقدير إنفاق حكومي ضخم.

وقدرت السعودية إيرادات بقيمة 849 مليار ريال في 2021، أعلى من الإيرادات المقدرة عام 2020 بنحو 1.9 في المائة، البالغة 833 مليار ريال.

وقدرت السعودية عجزا بنحو 141 مليار ريال، أقل 24.6 في المائة (46 مليار ريال) عما كان مقدرا في 2020، البالغ 187 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية