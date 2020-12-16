5.1 تريليون ريال إنفاق حكومي خلال 5 أعوام في عصر «الرؤية»

قفز الإنفاق الحكومي بشكل كبير في عصر الرؤية السعودية 2030، المقرة في نيسان (أبريل) عام 2016؛ ليبلغ حجم الإنفاق الفعلي خلال الأعوام 2017 – 2020 نحو 4.14 تريليون ريال، إضافة إلى 990 مليار ريال مقدر إنفاقها العام المقبل 2020؛ ليصل الإجمالي إلى 5.13 تريليون ريال خلال الأعوام الخمسة منذ إعلان الرؤية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، سيدعم الإنفاق الحكومي الضخم معدلات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات المكونة له وزيادة فرص العمل وارتفاع ثقة الاستثمار المحلي والأجنبي.