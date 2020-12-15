القيادة تهنئ أمير الكويت بتشكيل أول حكومة في عهده

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيه بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهده، وذلك بحسب واس.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره، أعرب أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لسمو أمير دولة الكويت بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهده الميمون، معرباً سموه عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة.

من جهته أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين والبلدين والشقيقين.

