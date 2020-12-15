أولوية الإنفاق في ميزانية 2021 للتعليم بـ 18.8% يليه "الصحة والتنمية الإجتماعية" بـ 17.7% 

استحوذ قطاع "التعليم" على نحو 18.8 في المائة من نفقات عام 2021 على مستوى القطاعات، بنحو 186 مليار ريال، ليصبح أكثر القطاعات الـ9 الرئيسة التي توزع لها الدولة نفقاتها في ميزانية العام المقبل.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإنه تم رصد نحو 990 مليار ريال نفقات لعام 2021، وذلك مقابل نفقات مقدرة للعام 2020 عند 1068 مليار ريال.

ويعد قطاع الإدارة العامة أكثر القطاعات نموا في قيمة النفقات المرصودة في موازنة 2021، حيث ارتفع بنسبة 20 في المائة، إذ رصد له نفقات بنحو 34 مليار ريال مقابل 28 مليار ريال في ميزانية عام 2020.

وجاء بعد ذلك كل من "القطاع العسكري" و قطاع "الصحة و التنمية الاجتماعية" بنسبة استحواذ قدرها 17.7 في المائة لكل منهما من نفقات عام 2021 حيث رصد لكل من القطاعين نحو 175 مليار ريال، مع الأخذ بالاعتبار أن قطاع "الصحة و التنمية الاجتماعية" ارتفع حجم الانفاق عن المقدر له في عام 2020 بنحو 4.6 في المائة فيما انخفض الانفاق للقطاع "العسكري" بنحو 3.8 في المائة.

وتتكون مهام قطاع الصحة و التنمية الاجتماعية من الجانب الصحي والذي يشمل الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية و الابحاث، فيما يشمل الجانب الاجتماعي خدمات الضمان و الرعاية الاجتماعية والثقافية و الرياضية والإعلامي وإدارة برنامج جودة الحياة.

وتخطط "الصحة" في العام المقبل إلى تأهيل 4 مستشفيات مرجعية للتعامل مع الحوادث والكوارث النووية و الإشعاعية