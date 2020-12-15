وزير المالية لـ "الاقتصادية": الإغلاق الاحترازي أدى إلى زيادة في نسب البطالة لكنها زيادة قليلة جدا مقارنة بالدول الأخرى

قال وزير المالية محمد الجدعان في رده على سؤال الاقتصادية أن الإغلاق الاحترازي أدى إلى زيادة في نسب البطالة لكنها زيادة قليلة جدا مقارنة بالدول الأخرى وأن الحكومة مستمرة بالتوظيف لكنها مستمرة بحرص وللوظائف الضرورية جدا.

وقال الجدعان أثناء الموتمر الصحفي بعد إعلان الميزانية إننا استطعنا خلال الـ 4 سنوات الماضية تحقيق ضبط مالي كبير جدًا ، وواجهت المملكة أزمة كورونا باحترافية عالية بشهادة العالم .

وقال الجدعان أنه تم توفير أكثر من 350 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ 2017 وتمكنا من الحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال حسن إدارة أزمة الطاقة

وبين أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل توسيع نشاطته في السنوات المقبلة، وأكد الوزير عدم وجود أي مخطط في المنظور القريب أو المتوسط لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة، لكنه أشار أن المملكة تراجع سياساتها باستمرار وحينما تكون الظروف مهيئة اقتصاديا وماليا سنراجع أي قرار اتخذناه.

وقال الجدعان إن أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت التعافي من تأثير كوفيد-19، وإن التعافي في الربعين الأخيرين من العام يبشر بمؤشرات اقتصادية جيدة في 2021.

كما قال إن الحكومة تستهدف خفض العجز إلى أقل من واحد بالمئة بحلول 2023، وتوقع تضاعف عدد صفقات الخصخصة في قطاعات التعليم والصحة والمياه في 2021 مقارنة بما تبلغ قيمته 15 مليار ريال في 2020