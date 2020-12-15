السويد تسجل 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت اليوم بيانات الهيئة المسؤولة عن الصحة في السويد التي وضعتها استراتيجيتها غير التقليدية لمكافحة الجائحة في دائرة الضوء عالميا أنها سجلت 20931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة.

وكانت السويد قد سجلت حالات إصابة أقل بلغت 18820 حالة في فترة مماثلة قبل أسبوع، بحسب "رويترز" .

وسجلت البلاد اليوم 153 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7667 حالة.

ومعدل الوفيات بالفيروس في السويد بالنسبة لعدد السكان عدة أمثال نظيره في الدول المجاورة لكنه أقل من المسجل في عدة دول أوروبية كبيرة اتخذت إجراءات عزل عام.