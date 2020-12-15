"الشورى" يوافق على تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

وافق مجلس الشورى اليوم على طلب لجنة المساهمات العقارية بتعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(48) في 14 / 2 / 1430 هـ والذي يهدف إلى رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها وبما يحافظ على حقوق كافة الأطراف وخصوصاً مايتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين.

كما طالب المجلس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان. ووضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية.