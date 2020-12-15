خبراء ينصحون.. يجب تعليم الأطفال إدارة الشؤون المالية في سن مبكرة

المال جزء من الحياة اليومية. وكلما تعلم الأطفال كيفية إدارته في سن مبكرة، كان ذلك أحسن، حيث إن من شأن ذلك أن يحسن من فرص تمتعهم بأمور مالية سليمة في الكبر، وأن يساعدهم على تجنب أي مخاطرة مالية، حتى وهم بعد في سن الطفولة.

وهذا هو السبب لماذا ينصح الخبراء الآباء بأن يوضحوا لأبنائهم كيفية استخدام المال في مرحلة ما قبل دخول المدرسة. ويقول مارك أورلين، وهو باحث بمعهد الشباب الألماني: "يمكن فعل ذلك من خلال الألعاب، مثل لعبة محل بقالة".

وبحسب "الألمانية" معهد الشباب الألماني مؤسسة غير ربحية لأبحاث العلوم المجتمعية، وتمولها الحكومة بشكل كبير.

ويتعلم الطفل أن قطع الألعاب من عبوات الحليب والخبز والفواكه، وما إلى ذلك، لا يمكن أخذها من المتجر إلا مقابل المال.

ومن أجل توضيح معنى المال للأطفال، يمكن الإشارة إلى أشياء مألوفة لديهم. فعلى سبيل المثال، يذهب بابا وماما إلى العمل للحصول على مبلغ معين من المال يضعونه في البنك، ثم يأخذونه لشراء الغذاء للأسرة أو لدفع الإيجار، إلى آخره.

وإذا ما كان الأبوان يعتزمان الإقدام على عملية شراء كبيرة، سيارة مثلا، يجب أن يطلعوا الأطفال على هذا الأمر. ويشير أورلين إلى أن الآباء يمكنهم القول: "سوف ننفق مالا أقل لفترة لأننا ندخر لشراء...". وينصح أورلين الآباء بالتحدث صراحة إلى أطفالهم بشأن المال.

وتقول يوليانه فايس، وهي المتحدثة الإعلامية باسم رابطة البنوك الألمانية: "أسهل طريقة لتعليم الأطفال إدارة المال هو من خلال الحصول على مصروف". وفي كثير من الحالات، سوف يريد الأطفال الادخار ويمكن أن يكون من المفيد الاستعانة بحصالة.

وبدءا من سن الثانية عشرة، بحسب فايس، من المنطقي فتح حساب مصرفي لمصروف الطفل.

وتشير فايس إلى أن "الشباب يتعلمون بهذه الطريقة كيف يتعاملون مع الحساب المصرفي، وبطاقته".