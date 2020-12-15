صندوق التنمية الزراعية يطلق برنامج التدريب التعاوني للخريجين الجدد

أعلن صندوق التنمية الزراعية عن إطلاق برنامج التدريب التعاوني على رأس العمل؛ الذي يهدف إلى تزويد الخريجين الجدد من حملة الشهادة الجامعية وشهادة الدبلوم بالمهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص والعام، ويستمر التدريب الغير منتهي بالتوظيف لمدة ستة أشهر.

ويشمل برنامج التدريب التعاوني الذي يعد أحد برامج الصندوق الموجهة لخدمة المجتمع, والعديد من التخصصات، وهي: الزراعية، والعلاقات العامة، والتسويق، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والمالية والاستثمار، والمراجعة الداخلية، وكذلك تخصصات المخاطر والالتزام والشؤون القانونية.

وبحسب "واس" يتضمن البرنامج تسجيل المتدربين في التأمينات الاجتماعية، والحصول على شهادة إتمام للبرنامج، إضافة إلى تخصيص مكافأة شهرية للمتدربين بقيمة ثلاثة آلاف ريال للخريج الجامعي وقيمة ألفين ريال لخريجي الدبلوم.

ويسعى الصندوق إلى استقطاب المتدربين من خلال التواصل مع الجامعات والمعاهد للحصول على قوائم الخريجين، وكذلك الاستفادة من منصة برنامج تمهير التابع لصندوق الموارد البشرية "هدف".

وجاءت أبرز معايير الالتحاق بالبرنامج أن يكون التدريب وفق التخصصات المعلن عنها، وألا يقل معدل التخرج عن (جيد)، ويمكن التعرف على باقي معايير القبول والاطلاع على الفرص التدريبية المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال موقع الصندوق الإلكتروني: https://adf.gov.sa .