قريبا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح (كوفيد- 19) من خلال تطبيق توكلنا، وسيُعلن عن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية, التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي.

ودعت "سدايا" جميع مستخدمي تطبيق توكلنا تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery). يذكر أن تطبيق توكلنا تمّت تهيئته تقنيًّا ليقدم العديد من الخدمات التي تلبّي احتياجات مواطني ومقيمي المملكة.