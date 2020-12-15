هيئة المهندسين: زيادة لافتة في تسجيل السعوديين .. الإجمالي يتخطى 50 ألفا

أكد لـ«الاقتصادية» عبدالناصر العبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، أن العام الجاري 2020 شهد زيادة لافتة في تسجيل المهندسين السعوديين في الهيئة.وأوضح العبداللطيف، أنه خلال العام الجاري انضم إلى الهيئة نحو 11536 مهندسا، كما سجل 2760 طالبا، و1278 فنيا، و840 إخصائيا، و241 مهتما بعلوم الهندسة، إذ تتشكل عضوية الهيئة من عدة فئات تشمل الفنيين والإخصائيين والمهندسين، وكذلك الطلاب والمهتمين بالهندسة.وأشار إلى أنه بحسب بيانات الهيئة للأعضاء السارية عضويتهم، بلغ عدد المهندسين السعوديين 42811 مهندسا، وعدد الإخصائيين السعوديين 1470 إخصائيا، بينما عدد الفنيين 2012 فنيا، فيما يبلغ إجمالي عدد المسجلين من السعوديين أكثر من 50 ألفا في أحدث إحصائية.وأضاف العبداللطيف، أن الهيئة تعمل على تعزيز حقوق الملكية الفكرية للمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية، وذلك من خلال التنسيق مع عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ما يسهم في رفع مستوى القطاع الهندسي ومنتجاته الإبداعية المتنوعة.ونوه إلى أنه تدعيما للتحول الرقمي، أطلقت الهيئة منصة تقن للاستشارات الهندسية، التي تهدف إلى أتمتة وتسهيل إجراءات طلب الخدمات والاستشارات الهندسية واستقبالها، من خلال ربط المستفيدين عامة من الأفراد والشركات والمؤسسات من كل القطاعات بمكاتب وشركات الاستشارات الهندسية بتخصصاتها المختلفة عبر منصة إلكترونية متكاملة.وأكد مساعي الهيئة في ضبط القطاع الهندسي وتطبيق نظام المزاولة المهنية مع العناية الكاملة بزيادة أعضائها وكوادرها الوطنية، ما يسهم في استفادتهم من الخدمات المقدمة واحتسابهم ضمن أنظمة التوطين، التي أقرتها وزارة الموارد البشرية أخيرا.ولفت إلى تركيز الهيئة على تأهيلهم وتدريبهم وإبراز تنافسيتهم ووضعهم في المكان المناسب لهم وظيفيا ومهنيا ضمن المشاريع الوطنية، التي تنهض بالمملكة واقتصادها.وبين العبداللطيف، أن الهيئة تعكف على عديد من المبادرات والاتفاقيات، التي ستسهم في رفع توظيف الكوادر السعودية وتدعيم المحتوى المحلي وترسيخ الأيدي الوطنية في المشاريع الكبرى، سواء كأفراد أو مكاتب وشركات هندسية، وتوجت أخيرا باتفاقية مع شركة أمالا.