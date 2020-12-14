المجمع الانتخابي الأمريكي يواصل عملية التصويت لتأكيد فوز بايدن

يواصل المجمع الانتخابي الأمريكي عملية التصويت الرسمي للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في حين يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب رفض نتيجة الانتخابات حتى مع استمراره في خسارة القضايا التي رفعها في المحاكم.

ووفقا للألمانية، تم الانتهاء من التصويت في عدد من الولايات، حيث يجتمع المندوبون بشكل عام في عواصمها، ولكن من المرجح أن يتم تأكيد فوز بايدن فقط بعد أن تدلي كاليفورنيا، على الساحل الغربي، بأصواتها بعد ظهر اليوم بتوقيت الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يحصل بايدن على 306 أصوات حيث صادقت جميع الولايات على نتائج انتخابات 3 تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

ويوزع نظام المجمع الانتخابي أصوات المندوبين الـ 538 على كل ولاية بناء على حجم السكان. ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبا.

وقد فاز بايدن في الانتخابات وصدقت الولايات على النتائج لصالحه.

وفي حين أن معظم الولايات لديها قوانين تلزم المندوبين بنتيجة التصويت الشعبي في أراضيها، فإن البعض لا يفعل ذلك، مما قد يخلق مجالا للجدل إذا قرر بعض المندوبين التمرد. وفي التاريخ الحديث لم يتحول هذا الأمر إلى قضية مؤثرة.

وفي الصباح لم يحدث أي شيء غير متوقع في عملية التصويت في الولايات الواقعة على الساحلين الشرقي والجنوبي للبلاد.

وحتى في جورجيا، التي كانت مسرحاً لمعركة انتخابية مثيرة للجدل، ذهبت جميع الأصوات الـ 16 إلى بايدن.

ويدفع ترامب برواية كاذبة مفادها أن الانتخابات كانت مزورة ضده. وخسر فريقه القانوني عشرات القضايا في المحاكم، ورفضت قضية واحدة رفعها حلفائه على مستوى المحكمة العليا.

وستكون الخطوة التالية في الكونجرس في 6 كانون ثان/يناير ، عندما يصادق المشرعون على تصويت المجمع الانتخابي.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين في 20 كانون ثان/يناير.

وحتى الآن، لم يعرض ترامب لقاء بايدن، لكن إدارته بدأت العمل مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب.