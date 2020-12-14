الرياض: رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يدعم استقراره وتعافي اقتصاده

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة السعودية بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي طالما تطلعت إليه المملكة، وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء في السودان لتحقيقه، باعتباره منعطفا مهما في تاريخ السودان، وأساسا لدعم استقراره وتعافي اقتصاده ورخاء شعبه، وإعادته لمكانه الصحيح في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي.

وأكدت الوزارة، في بيان أمس، أن حكومة المملكة إذ تثمن جهود الولايات المتحدة في هذا الخصوص، لتدعو الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون، مؤكدة على أن المملكة انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطها بالسودان، ماضية في بذل مساعيها الحميدة لتقديم سبل الدعم الممكنة كافة لضمان أمنه وتنميته، وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه الشقيق.