توقعات بارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا بنسبة 4% خلال العام المقبل

يتوقع محللون استمرار الارتفاع الكبير لأسعار المساكن في بريطانيا خلال العام المقبل، في ظل استمرار إعادة ترتيب أولويات المستهلكين في بريطانيا ووضع المسكن على رأس الأولويات.

وبحسب الخبراء في موقع "رايت موف" البريطاني المهتم بالقطاع العقاري، فإنه من المتوقع ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال العام المقبل بنسبة 4%، بحسب "الألمانية".

وسجلت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي ارتفاعا بنسبة 6.6% سنويا بعد ارتفاعها خلال الشهر الماضي بنسبة 6.3% بحسب تقديرات رايت موف.

في المقابل سجلت الأسعار تراجعا شهريا خلال ديسمبر الحالي بنسبة 0.6% بعد تراجعها بنسبة 0.5% شهريا خلال الشهر الماضي.

من ناحيته يقول تيم بانستر مدير إدارة البيانات العقارية في رايت موف إنه مع العودة المتوقعة للحياة الطبيعية في بريطانيا خلال النصف الثاني من العام المقبل بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا ، واحتمالات تبني البعض لمفهوم "البداية الجديدة" فإنه سيكون من المنطقي استمرار تحسن الثقة في سوق العقارات، والتي ستتضرر بالطبع من التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية التي تنتظر بريطانيا في العام المقبل.