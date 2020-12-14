البنوك الأمريكية ترحب بإرجاء التخلي عن مؤشر الليبور الملوث

أدى تأجيل مفاجئ للتخلي عن مؤشر ليبور الدولار، الذي عفا عليه الزمن، إلى موجة من الارتياح وسط البنوك ومديري الأصول والمقترضين الذين كانوا يكافحون لمعرفة كيف يفطمون أنفسهم عن المؤشر الملوث.سعر الفائدة الذي يقيس تكلفة الاقتراض غير المضمون بين البنوك، من المقرر أن ينقرض في معظم العملات بنهاية 2021. لكن تضمين بديل في الولايات المتحدة أمر صعب بشكل خاص، بالنظر إلى الحجم الهائل للمهمة. يقدر الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن 200 تريليون دولار من المشتقات والقروض وعقود السندات مرتبطة بليبور الدولار - أكثر بكثير من أي نسخة من العملات الأخرى.ما يدل على حجم التحدي أن IBA التي تجمع السعر وتشرف عليه، قالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم نشر المعدلات اليومية لمعايير الدولار الأكثر استخداما حتى نهاية حزيران (يونيو) 2023 – أي بعد 18 شهرا من الموعد المقرر الأصلي.الخطوة المدعومة من السلطات العالمية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، شكلت تناقضا ملحوظا مع الموقف المتشدد السابق ضد تغيير الموعد النهائي المحدد في نهاية 2021.قال دان كريتر، وهو محلل في بي إم أو كابيتال ماركتس: "لقد فوجئت جدا بذلك. أعتقد أن الجميع كان كذلك. كانوا مصرين على أن يكون 2021 هو تاريخ الانتهاء الفعلي".حذر المنظمون مرارا وتكرارا القطاع المالي من أن الليبور، الذي شكل قلب فضيحة تداولات في 2008، يجب أن يموت. تلاشت إلى حد كبير المخاوف بين البنوك من أن الانتقال إلى معدل جديد يمكن أن يتسبب في اضطراب.يرجع ذلك جزئيا إلى إحباط المنظمين من المتداولين الذين حاولوا سابقا التلاعب بالليبور لمصلحتهم. لكنه يعكس أيضا قلقا من أن الليبور يمثل سوقا لم يعد لها وجود. يتم تجميع الأسعار اليومية إلى حد كبير من خلال التقديرات، وليس من خلال معاملات السوق الحقيقية.تركت السلطات الأمر للبنوك لمعرفة كيفية إجراء الانتقال دون أن يتعرض العملاء لمعاملة غير منصفة من حيث المعلومات أو تركهم مع عقود لا يريدونها، مثل تلقي مدفوعات بسعر فائدة ثابت بدلا من مدفوعات ذات معدل عائم.ترك ذلك السوق بحاجة إلى تغيير آلاف العقود لاستخدام سعر إقراض مختلف، أو إضافة شروط احتياطية بما في ذلك سعر بديل محدد بوضوح بعد زوال الليبور.كان سعر الليبور الخاص بالدولار الأمريكي مشكلة خاصة. فهو بحاجة إلى الانتقال إلى سعر جديد تماما – مثل سعر التمويل الليلي المضمون Sofr – بدلا من سعر حالي معزز، وهو ما كانت عليه الحال في العملات الأخرى. كان الإقبال بطيئا.قال معهد سياسة البنوك، وهو جماعة ضغط تابعة لصناعة الخدمات المالية الأمريكية، إن تساهل السلطات، الإثنين، كان "خطوة حكيمة". لكنها كان صدمة أيضا، لأنها تركت صناديق التحوط التي كانت تضع رهاناتها في أسواق الإقراض قصيرة الأجل، لاستغلال فرص جني الأرباح أثناء التحول، تتدافع من أجل تفكيكها.يأمل كثيرون أن تعني فترة التمديد ببساطة انتهاء معظم عقود الليبور الحالية قبل الحاجة إلى الانتقال. ديباك سيتلاني، وهو محام في لينكليترز في لندن، وصف الأمر بأنه "مهلة صغيرة".قال: "الشيء السيئ غير المتوقع هي أنه فقط للمراكز القديمة. المنطقة الرمادية هي: ما مدى صعوبة محاولة الابتعاد عن مراكز الليبور بالدولار؟".أوضح الاحتياطي الفيدرالي أن "معظم" العقود ستبلغ تاريخ استحقاقها قبل أن يبدأ هذا. قدر بنك باركليز أن 41 في المائة من السندات الأمريكية الصادرة، ذات السعر العائم، التي تبلغ 330 مليار دولار يقع تاريخ استحقاقها قبل نهاية العام المقبل. ومن شأن التأخير أن يرفع النسبة التي يحل أجل استحقاقها قبل الموعد النهائي إلى 80 في المائة.في سوق القروض، 90 في المائة من قروض الرفع المالي الأمريكية الحالية لها تاريخ استحقاق بعد 2023، وفقا لجمعية القروض والتداول. يمنح التمديد وقتا لإعادة تمويل تلك القروض وتسعيرها مقابل سعر فائدة جديد.قالت ميريديث كوفي، نائبة الرئيس التنفيذي لجمعية القروض الجماعية وتداولها: "كانت لدينا مخاوف من أن لدينا عشرات الآلاف من القروض التي هي بحاجة إلى الانتقال من الليبور إلى Sofr خلال فترة قصيرة من الزمن. ما نرجوه الآن، مع هذه النافذة الأطول، هو إعادة تمويل مزيد من القروض إلى Sofr".التأخير يعمل على أكساب الوقت. قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، الهيئة التنظيمية الأمريكية، الشهر الماضي إن 400 فقط من أصل 2800 مجموعة من الشركات قد تبنت بروتوكول صناعة المشتقات الجديد الذي أدرج لغة احتياطية في العقود. سيكون لدى السياسيين أيضا مهلة لإقرار تشريع يغطي عقود الليبور التي تمتد إلى ما بعد حزيران (يونيو) 2023.في الوقت نفسه، لا تزال مشتقات Sofr – التي هي مهمة تماما من أجل تحديد مستواها – مستخدمة بشكل ضعيف. في تشرين الأول (أكتوبر) كانت تستخدمها أقل من 10 في المائة من صفقات مقايضات أسعار الفائدة الأمريكية، وفقا لبيانات من الجمعية الدولية لعقود المقايضة والمشتقات ومن شركة ClarusFT الاستشارية البريطانية. في المقابل، وجدتا أن 40 في المائة من مقايضات الجنيه تستخدم المعدل لليلة واحدة.قال أندرياس ويلجن، وهو محلل في وكالة التصنيف فيتش، إن الشراء البطيء دلالة على نهج "الانتظار والترقب" من بعض المشاركين في السوق وإدراكا بأن Sofr، باعتباره معدلا لليلة واحدة، مختلف بشكل أساسي عن الليبور الذي يجمع بين تكاليف الاقتراض ومقياس الجدارة الائتمانية للبنوك. أضاف ويلجن أن التمديد لا يعني تلقائيا انتقالا سلسا في منتصف 2023.كانت السلطات حريصة على تأكيد أنها لا تريد أن يتباطأ المشاركون في السوق في وتيرة الاستعداد لتحول الليبور، محذرة من أنها ستراقب عن كثب أي إشارات تدل على أن البنوك تدمج الليبور في عقود جديدة بعد نهاية 2021.قال بليك جوين، رئيس أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نتويست ماركيتس، إن اللغة الصارمة "زادت على الأقل بشكل هامشي من الإلحاح بشأن عملية الانتقال".