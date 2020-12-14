ترمب يعلن بدء تلقي أول لقاح مضاد لكورونا في أمريكا

تلقت ممرضة في نيويورك اليوم أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في العالم. وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر "أول لقاح يتم تلقيه. التهانىء للولايات المتحدة. التهانىء للعالم" بحسب الفرنسية.

وحصلت ساندرا ليندساي على اللقاح في مركز لونج آيلاند الصحي في كوينز بولاية نيويورك التي كانت بؤرة مبكرة لتفشي وباء كوفيد-19 في البلاد. وحضر حاكم الولاية أندرو كومو الحدث في بث مباشر.

وقالت ليندساي "لم أشعر بأي اختلاف وأنا أتلقى هذا اللقاح عن أي لقاح آخر .. لدي شعور بالأمل والارتياح اليوم. لدي إحساس وكأن الشفاء قادم، وآمل أن يكون هذا مؤشرا على بداية لنهاية فترة شديدة الألم في تاريخنا."

وحصل اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية، يوم الجمعة على تصريح من قبل الجهات الاتحادية المنظمة بالاستخدام الطارئ، بعد ثبوت فعاليته بنسبة 95 في المئة في الوقاية من المرض في تجربة سريرية واسعة النطاق.

وبدأ شحن أول 2.9 مليون جرعة من اللقاح إلى مراكز التوزيع في أنحاء الولايات المتحدة أمس الأحد، بعد 11 شهرا فقط من تسجيل البلاد أول إصابة بالمرض.