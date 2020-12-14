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أسواق الأسهم- العالمية

بورصة وول ستريت ترتفع عند الافتتاح بدعم من مكاسب لأسهم السفر مع إطلاق حملة لقاح كورونا

الاقتصادية من الرياض

صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الافتتاح اليوم بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات السفر مع إطلاق حملة لقاح كوفيد-19 في أرجاء الولايات المتحدة بينما قفزت أسهم اليكسيون لصناعة الأدوية في أعقاب عرض شراء سخي من أسترازينيكا البريطانية بحسب رويترز.

 

وارتفع المؤشر داو جونزالصناعي 77.54 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 30123.91 نقطة في بداية جلسة التداول.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 11.81 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 3675.27 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 69.57 نقطة، أو 0.56 بالمئة إلى 12447.44 نقطة.
وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.

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