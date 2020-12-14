مصر: إنتاج الغاز يبلغ 6.2 مليارات قدم مكعب

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن إنتاج مصر من الغاز يبلغ 6.2 مليارات قدم مكعب وتحتل المرتبة 13 عالميًا والخامسة في المنطقة.

وبحسب "واس" قال الملا – خلال أعمال الجلسة الأولى لمؤتمر "الأهرام السنوي الرابع للطاقة "اليوم -أن قطاع البترول نجح خلال السنوات الست الماضية في توقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة في مجال البحث والاستكشاف، كما تم تنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر والمنطقة العربية بالبحر المتوسط.

ولفت النظر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء من خلال تنفيذ 29 مشروعا لتنمية الحقول باستثمارات 437 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة النمو بالقطاع من سالب 11 عام 2015 /2016 إلى 25%عام 2019 /2020.