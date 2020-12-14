لدعم الشركات الناشئة .. رئيس وزراء تايلاند يطالب بالتوسع في التجارة الإلكترونية

أمر رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا مسؤولي الحكومة بالبحث عن سبل توسيع نطاق التجارة الإلكترونية في السوق المحلية التايلندية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ونقلت "بلومبرج" عن رئيس الوزراء التايلندي قوله في رسالة على موقع المتواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم إنه طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع سوباتانابونج بونميتشاو بإيجاد سبل لتطوير منصات التجارة الإلكترونية المحلية ودعم القطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه دون ناكورنتاب كبير مديري بنك تايلاند المركزي من استمرار انكماش اقتصاد بلاده للعام الثاني على التوالي إذا استمرت القيود المفروضة على حركة السياحة القادمة من الخارج بسبب الخوف من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن بنك تايلاند المركزي يتوقع حاليا نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمعدل 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على أساس افتراض وصول 16 مليون سائح إلى البلاد.