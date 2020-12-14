أمريكا .. الصحة العامة المتدهورة والتحديات الاقتصادية «2 من 2»

كما كانت الحال عام 2016، حسمت انتخابات 2020 بهوامش ضئيلة للغاية في الولايات التي شهدت معارك انتخابية محتدمة. لكن القصة الأكبر هذا العام كانت الإقبال الهائل على الجانبين. هل يعني هذا أن كلا من الجانبين وجد أن مرشحه جذاب إلى حد غير عادي؟ ليس تماما. ففي حين قال 80 في المائة من ناخبي ترمب للقائمين على الاستطلاع: إنهم يصوتون على وجه التحديد لمصلحة المرشح ذاته، وصف 56 في المائة من ناخبي بايدن قرارهم على أنه تصويت ضد ترمب.التفسير الأفضل إذن هو أن الناخبين أقبلوا بأعداد غير مسبوقة من الجانبين على صناديق الاقتراع لأنهم لا يرغبون بشكل قاطع في فوز الحزب المعارض، بل يبحثون هذه المرة عن المحافظة على الصحة العامة عقب انتشار فيروس كورونا، وأيضا تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل نظرا للأرقام الكبيرة المسجلة في قائمة العاطلين عن العمل. علاوة على ذلك، كانت هذه النزعة الحزبية السلبية متساوية. فلم يكن الديمقراطيون وقلة من الجمهوريين المعتدلين والمستقلين راغبين في أربعة أعوام أخرى من ترمب، ويبدو أن أغلب الناخبين الجمهوريين لم يرغبوا في إعادة عصا القيادة إلى النخب الساحلية غير الجديرة بالثقة، وأنصار العولمة، ووسائل الإعلام الليبرالية المتحيزة، والمطلعين من الدائرة الداخلية في واشنطن.ولا تزال ولاية جورجيا تنتظر انتخابات الإعادة في مقاطعتين، ولم تتقرر بعد النتيجة النهائية لمجلس الشيوخ. يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بالسباقين من أجل الحصول على السيطرة على مجلس الشيوخ، في حين يوفر 50 مقعدا ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس الصوت الفاصل. في ظل الوضع الحالي، لا يبدو هذا مرجحا.يشترك مجلس الشيوخ في بعض الخصائص مع المجمع الانتخابي بشكل أكثر تطرفا. ذلك أن عدد أعضاء المجلس "اثنين لكل ولاية" لكل ناخب مؤهل يتناسب عكسيا تقريبا مع عدد سكان الولاية. والمقصود بهذا بحكم التصميم ضمان تمثيل مصالح الولايات الأقل كثافة سكانية بشكل فعال في العاصمة واشنطن. ولأن الولايات التسع التي يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة تمثل 51 في المائة من سكان الولايات المتحدة، فإن هذه الولايات ستسيطر فعليا على الأجندة التشريعية إذا جرى تخصيص مقاعد مجلس الشيوخ بالتناسب مع عدد السكان.في مواجهة حالة الصحة العامة المتدهورة حيث شهدت أمريكا أعدادا أكبر من الإصابة بجائحة كورونا على مستوى العالم، إضافة إلى التحديات الاقتصادية الضخمة التي واجهت الاقتصاد الأمريكي، وضربت كثيرا من القطاعات الحيوية، وتسبب ذلك في إفلاس وإغلاق كثير من المحال والشركات الشهيرة، يتمثل المسار الحكيم لكلا الحزبين في ملاحقة بعض الفرص القائمة للمبادرات الثنائية الحزبية، كتلك التي أوجزها أخيرا رئيس البنك الدولي السابق روبرت ب. زوليك.لكن المسار الحكيم ليس بالضرورة المسار الذي قد يتبعه المرء. الواقع أن المنطقة الأشد وضوحا للاتفاق بين الحزبين في الوقت الحاضر تتمثل في الافتقار إلى الثقة بين أفراد الجمهور الأمريكي العريض في المؤسسات، وأدى إلى شلل السياسات المزمن.عقدت الولايات المتحدة للتو انتخابات، حيث فاز مرشحون من كلا الحزبين الرئيسين بمقاعد في الكونجرس. والأمر متروك للمسؤولين المنتخبين على جانبي الانقسام الحزبي لضمان فوز البلاد أيضا. أما الناخبون فهم مسؤولون عن محاسبة هؤلاء المسؤولين إذا أخفقوا، خاصة عقب تعرض البلاد لأزمة صحية عنيفة ضربت أكبر اقتصاد في العالم.خاص لـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2020.