ألمانيا .. قيود مشددة أمام تسارع الموجة الثانية للوباء والأولوية للعمل من المنزل

فرضت ألمانيا قيودا مشددة أمام تسارع الموجة الثانية من تفشي وباء كوفيد - 19، تتضمن إغلاق المتاجر غير الضرورية، خشية من خروج الفيروس عن السيطرة خلال فترة العطلات.

ووفقا لـ"الألمانية"، أعلنت المستشارة ميركل أمس، أن المتاجر غير الضرورية والمدارس والحضانات ستغلق أبوابها اعتبارا من الأربعاء حتى 10 كانون الثاني (يناير).

وقالت عقب اجتماع مع المسؤولين أمس، "إننا مجبرون على التصرف وها نحن نتصرف الآن، أمام الارتفاع الكبير في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس والارتفاع المطرد في عدد الإصابات.

وبموجب القرار الذي اعتمدته الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات المحلية الـ16، دعا أصحاب العمل إلى إعطاء الأولوية للعمل من المنزل بقدر الإمكان، أو منح عطل لموظفيهم لثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع بهدف تطبيق مبدأ "سنبقى في المنزل في كل أنحاء البلاد".

وحذر ماركوس سودير رئيس مقاطعة بافاريا من أن الوباء "خارج عن السيطرة، خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة وأولاف شولتز وزير المال. وسيخضع الألمان بذلك وحكم الأمر الواقع إلى إغلاق جزئي شبيه بما فرض خلال الربيع الماضي.

وطلب من الألمان حصر التجمعات بخمسة أشخاص وأن يواصلوا الحذر بين 24 و26 كانون الأول (ديسمبر)، حيث لن يسمح باللقاءات إلا بين أفراد الأسرة الواحدة.

وسيمنع اعتبارا من الأربعاء بيع المشروبات في الفضاء العام، وتقوم عديد من المقاهي والمطاعم المغلقة منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، ببيع المشروبات الساخنة، عبر منصات في الطريق وهو ما أثار قلق السلطات في الأيام الأخيرة.

بدوره وصف بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الألمانية والولايات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كوفيد 19، بأنها قاسية، لكنها ضرورية أيضا.

وأوضح ألتماير في تصريحات في العاصمة برلين أمس "إننا بحاجة لهذا الفعل القوي مجددا لمصلحة صحتنا جميعا وكذلك لمصلحة الاقتصاد". وتابع الوزير الاتحادي قائلا، "كلما تراجع عدد الإصابات بالفيروس بشكل أسرع، تعافى اقتصادنا بشكل أسرع".

وأضاف ألتماير أن الحكومة ستدعم شركات وعاملين من خلال تحسين ما يسمى بـ"مساعدات التجسير" مرة أخرى من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء في الفترة بين أيلول (سبتمبر) الماضي وكانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وتأتي هذه القرارات الجديدة في أعقاب اجتماع لميركل صباح أمس، مع حكام المقاطعات الألمانية الـ16، بهدف دراسة تشديد للقيود، وسط تسجيل أعداد إصابات إضافية قياسية خلال الأيام الماضية.

وبعد ستة أسابيع من إغلاق المطاعم والمسارح وصالات السينما والمتاحف والأندية الرياضية، رأت الحكومة بأن هذه التدابير غير كافية.

وحذر لوثار ويلر رئيس معهد روبرت كوخ الصحي الخميس من أن "الوضع لا يزال خطرا جدا، بل ازداد سوءا منذ الأسبوع الماضي". ورأى أن الوباء يواصل التفشي لأن السكان لم يحدوا بما يكفي من تواصلهم الاجتماعي.

وتخطى عدد الإصابات الإضافية بين الجمعة والسبت الـ30 ألفا، وهو أعلى بكثير مما كانت تسجله ألمانيا خلال الموجة الأولى. كذلك سجلت ألمانيا الخميس 598 وفاة، وهو عدد قياسي.

ولم تنتظر بعض المناطق قرار الحكومة الفيدرالية لتشرع في الإغلاق، مثل ساكسونيا الأكثر تضررا من الوباء في ألمانيا، حيث دخل إغلاق المدارس والمتاجر حيز التنفيذ منذ الإثنين.

ودعت ميركل الأربعاء الألمان إلى تقليل التواصل إلى أقصى حد، حتى خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.

ولم تعرف ألمانيا خلال الموجة الأولى إغلاقا صارما كالذي شهده جيرانها الأوروبيون.

وأوضح المعهد أمس، أن مكاتب "الصحة" سجلت 321 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في غضون يوم واحد. وكان قد تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة الجمعة الماضي أيضا بإجمالي 598 شخصا. وارتفع عدد حالات الوفاة اليومية جراء الإصابة بكورونا أخيرا، وقد كان ذلك أمرا متوقعا بعد الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 21787 شخصا، ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا بذلك إلى 1320716 حالة.

ودعا أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، إلى فرض قيود على التسوق في المتاجر على نحو سريع لاحتواء تفشي جائحة كورونا.

وقال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أمس، "إنه يتعين على ألمانيا قبول عديد من القيود بسبب انتشار الفيروس، على سبيل المثال فيما يتعلق بقطاع التجزئة، يجب أن يتم ذلك بسرعة كبيرة الآن".

ومن المتوقع صدور قرارات لتشديد قيود احتواء كورونا اليوم، خلال المناقشات بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات. وقال شولتس خلال فعالية للإعداد للبرنامج الانتخابي لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، "إنه يجب تقليل الاختلاط إلى حد كبير، في المدارس على سبيل المثال".