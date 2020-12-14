235.1 مليار ريال قروض 4 صناديق حكومية بنهاية الربع الثاني .. 67.4 % منها لـ"العقاري"

ارتفع إجمالي القروض القائمة لدى مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية خلال عام 3.1 في المائة، بما قيمته 6.98 مليار ريال، لتبلغ 235.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 228.1 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2019.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تراجع إجمالي القروض القائمة لدى مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية خلال الربع الثاني بشكل طفيف للغاية بما نسبته 0.1 في المائة، وقيمة 216 مليون ريال، حيث كان الإجمالي قد بلغ 235.32 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ومؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية هي أربعة (صندوق التنمية الزراعية، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية العقارية).

واستحوذ صندوق التنمية العقارية على نصيب الأسد من إجمالي القروض القائمة للصناديق الأربعة، بنسبة 67.4 في المائة بقروض قيمتها 158.42 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.

تلاه صندوق التنمية الصناعية بحصة 19.9 في المائة بقروض بلغت 46.73 مليار ريال، ثم صندوق التنمية الاجتماعية بحصة 9.3 في المائة عبر قروض قيمتها 21.92 مليار ريال.

ورابعا صندوق التنمية الزراعية وحصته 3.4 في المائة من خلال قروض قيمتها ثمانية مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قروض صندوق التنمية العقارية 3.2 في المائة (4.9 مليار ريال)، حيث كانت 153.53 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019.

وصعدت قروض صندوق التنمية الصناعية 10.7 في المائة (4.52 مليار ريال)، حيث كانت 42.21 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما تراجعت قروض بنك التنمية الاجتماعية 12.9 في المائة (3.25 مليار ريال)، حيث كانت 25.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019.

وارتفعت قروض صندوق التنمية الزراعية 11.4 في المائة (826 مليون ريال)، حيث كانت 7.22 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت قروض صندوق التنمية العقارية 0.5 في المائة (812 مليون ريال)، حيث كانت 157.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2020.

وصعدت قروض صندوق التنمية الصناعية 0.4 في المائة (178 مليون ريال)، حيث كانت 46.55 مليار ريال بنهاية الربع السابق من العام الجاري.

بينما تراجعت قروض صندوق التنمية الاجتماعية 5.9 في المائة (1.4 مليار ريال)، حيث كانت 23.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول العام الجاري.

وارتفعت قروض صندوق التنمية الزراعية 2.3 في المائة (178 مليون ريال)، حيث كانت 7.87 مليار ريال بنهاية الربع السابق من العام الجاري.

كانت القروض القائمة لدى مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية قد ارتفعت 2.4 في المائة، بما يعادل 5.6 مليار ريال خلال العام الماضي، لتبلغ 236.4 مليار ريال، مقابل 230.7 مليار ريال بنهاية 2018.

وخلال الفترة من 1998 إلى 2019 (22 عاما)، تم تسجيل أعلى نسبة زيادة سنوية في القروض القائمة لدى مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في 2012 بنسبة 18.9 في المائة (25.9 مليار ريال) لتبلغ 162.6 مليار ريال بنهاية العام مقابل 136.7 مليار ريال بنهاية العام السابق له 2011.

بينما سجلت أعلى نسبة تراجع في 2018 بنسبة 2.6 في المائة (6.2 مليار ريال) لتبلغ 230.7 مليار ريال بنهاية العام مقابل 263.9 مليار ريال بنهاية العام السابق له 2017.



وحدة التقارير الاقتصادية