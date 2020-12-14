الأسهم السعودية تستقر عند 8644 نقطة وسط انخفاض السيولة إلى 10.4 مليار ريال

أنهت الأسهم السعودية أولى جلساتها لهذا الأسبوع على استقرار حيث أغلقت عند 8644 نقطة مرتفعة فقط بنصف نقطة. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة. لا تزال السوق تتداول دون أعلى مستوياتها لهذا العام، ولم تستطع حتى الآن العودة إليها، وخلال الجلسات الأربع الأخيرة لم تعوض السوق كامل خسائر جلسة الأحد من الأسبوع الماضي، ليظهر ضعف أداء السوق، ويأتي ذلك مع انحسار الحوافز وتراجع جاذبية السوق من ناحية أساسية.

ويبدو نشاط السوق في انخفاض مستمر منذ جلستين، حيث بلغت السيولة 10.4 مليار ريال مقارنة بنحو 13 مليار ريال تداولتها السوق قبل ثلاث جلسات. استمرار تراجع أداء المؤشر العام يدفع بمتعاملين إلى البيع لجني الأرباح نتيجة توقف تحقيق المكاسب الرأسمالية، ما يزيد الضغوط البيعية على السوق.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8667 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8680 نقطة رابحا 0.43 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8633 نقطة فاقدا 0.12 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8644 نقطة بمكاسب نصف نقطة. وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 669 مليون ريال لتصل إلى 10.3 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 17 مليون سهم لتصل إلى 321 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 2 في المائة بنحو سبعة آلاف صفقة لتصل إلى 426 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت 12 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 2.5 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.3 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.39 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 3.4 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.3 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.1 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 12 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 9 في المائة بقيمة 917 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "أبو معطي" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 53.90 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 16.16 ريال، وحل ثالثا "الفخارية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 84.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الصمعاني" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 244.60 ريال، يليه "صناعة الورق" بنحو 7.9 في المائة ليغلق عند 71.50 ريال، وحل ثالثا "أسيج" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 54 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "وفرة" بقيمة 587 مليون ريال، يليه "الكابلات السعودية" بقيمة 546 مليون ريال، وحل ثالثا "نسيج" بقيمة 528 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية