مقابل 300 مليون دولار .. "هيتاشي" تبيع وحدة الأجهزة المنزلية في الخارج

أوردت صحيفة نيكي اليوم أن هيتاشي اليابانية تعتزم بيع أنشطة الأجهزة المنزلية بالخارج إلى أرجيليك التركية المنتجة للإلكترونيات الاستهلاكية مقابل 300 مليون دولار على أن تشارك في إدارتها.

ونشرت الصحيفة أن المجموعة الصناعية اليابانية تستهدف تحسين الأرباح من خلال الصفقة مع الشركة التركية التي لها شبكة أعمال في أوروبا وإفريقيا وذلك عن طريق زيادة المبيعات من الأجهزة التي تحمل اسم هيتاشي.

وتقدر قيمة الأنشطة الخارجية لوحدة هيتاشي للأجهزة المنزلية بـ 500 مليون دولار. وأضافت الصحيفة أن الوحدة تبيع أجهزتها في الصين وجنوب شرق آسيا لكن 80 في المائة من الإيرادات من اليابان.

وتابعت أن الصفقة تأتي مع تسريع هيتاشي خطى التخارج من أنشطة وأنها تستهدف تعزيز وحدة الأجهزة المنزلية في مواجهة منافسة محتدمة من الشركات الصينية. وقال متحدث باسم هيتاشي "لا يستند التقرير إلى إعلان من جانبنا". وأضاف "نجري دراسات شتى لتحسين قيمة شركتنا، لكن قرارا محددا لم يصدر".