"الزكاة والدخل" تطالب "ساسكو" بتعديل الإقرارات الزكوية من 2014 إلى 2018 ودفع 12 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل للإقرارات الزكوية المقدمة للفترة من عام 2014م وحتى عام 2018م والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ 12.33 مليون ريال، ويحق للشركة الإعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (ستون يوما) من تاريخ إستلام الخطابات ، وعليه سوف تقوم الشركة برفع لائحة الإعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية ، وسوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقاً والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.