أمريكا .. الصحة العامة المتدهورة والتحديات الاقتصادية «1من 2»

في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام، حصل الرئيس المنتخب جو بايدن على 79.8 مليون صوت (51 في المائة)، وحصل دونالد ترمب على 73.8 مليون صوت (47.2 في المائة)، في حين حصل المرشحون الباقون على 2.5 مليون صوت (1.7 في المائة). الإقبال على صناديق الاقتراع هذا العام بلغ مستوى غير مسبوق منذ فترة ما بعد الحرب.لكن بسبب نظام المجمع الانتخابي المعمول به في أمريكا، الذي يخصص عددا أكبر من الناخبين لكل شخص عن ولايات عدد سكانها أصغر، كانت نتيجة هذه الانتخابات متقاربة بشكل أكبر كثيرا مما يوحي به التصويت الشعبي. فعلى الرغم من فوز بايدن في نهاية المطاف بعدد كبير من الولايات المتصارع عليها، فإن هامش الفوز كان ضئيلا للغاية، بما يعكس فعليا النتائج التي أعطت ترمب فوزه في 2016. في بنسلفانيا، وميتشيجان، وويسكونسن، تحول عدد كاف من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين المعتدلين نحو بايدن ليصنعوا الفارق.وحسب البيانات الإحصائية المتوافرة، يـظـهـر استعراض أنماط التصويت على مستوى المقاطعات في 2016 و2020 انقساما حزبيا عميقا وثابتا. تمثل المحاور تصويت الديمقراطيين مطروحا منه تصويت الجمهوريين، معبرا عنه كنسبة مئوية من إجمالي الأصوات في 2016 و2020. وتشير إحدى النقاط إلى فوز جمهوري في المقاطعة. وفي عموم الأمر، تتركز النقاط بشكل كبير حول خط 45 درجة، حيث كان هامش الفوز أو الخسارة على طوله متماثلا في كلتا الدورتين الانتخابيتين.في عموم الأمر، فاز الديمقراطيون في مقاطعات فازوا بها أو خسروها بفارق ضئيل في 2016. على نحو مماثل، في مقاطعات فاز فيها الجمهوريون بهامش كبير في 2016 (وهي كثيرة)، تميل البيانات إلى إظهار هامش فوز أكبر للجمهوريين في 2020. توجد المنطقة الحاسمة في الدائرة الزرقاء، حيث كان هامش الفوز أو الخسارة في 2016 صغيرا للغاية. هنا حقق الديمقراطيون مكاسب، وفي بعض الحالات فازوا بالعدد الكافي من أصوات الناخبين لقلب المقاطعة لمصلحتهم.وفي هذه المقاطعات، خسر الديمقراطيون صراحة في 2020، أو فازوا بهامش أصغر كثيرا مقارنة بـ2016، ما أدى بالتالي إلى انخفاض إجمالي ما حصلوا عليه من أصوات على مستوى الولايات. هذه القيم المتطرفة هي في الأغلب مقاطعات ذات أغلبية لاتينية في جنوب فلوريدا - وتحديدا في ميامي ديد -، وفي تكساس على طول الحدود مع المكسيك. كانت هذه التحولات السلبية ضد الديمقراطيين من العوامل المهمة التي أدت إلى فوز ترمب في هاتين الولايتين.في الولايات التي شهدت معارك انتخابية محتدمة، استفاد كل من بايدن وترمب من ارتفاع نسبة المشاركة الإجمالية، لكن من الواضح أن استفادة بايدن كانت أكبر. نسبة إلى استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات، بما في ذلك استطلاعات شركة YouGov التي قمنا بتحليلها، لم يكن فوز بايدن بفارق ضئيل أو الإقبال الإجمالي الضخم في هذه الولايات مفاجئا. على النقيض من ذلك، لم تتوقع استطلاعات الرأي بشكل كامل الدعم القوي الملائم ماديا لترمب بين شرائح بعينها من المجتمع اللاتيني.علاوة على ذلك، افترض كثير من المعلقين أن الإقبال الضخم على الانتخابات سيكون لمصلحة الديمقراطيين، ما دفع بعض الناس إلى الحديث عن "موجة زرقاء" محتملة. في واقع الأمر، كان الإقبال ضخما للغاية من كلا الجانبين. فيما يتصل بالأعداد المطلقة على المستوى الوطني، يعرف عدد أكبر من الناس أنفسهم على أنهم ديمقراطيون مقارنة بمن يعدون أنفسهم جمهوريين، لكن نسبة كبيرة من الناخبين يعدون أنفسهم مستقلين. مع ذلك، في الولايات التي شهدت معارك انتخابية محتدمة، كانت الأفضلية للجمهوريين (في حين ظل المستقلون يشكلون مجموعة كبيرة)... يتبع.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2020.