ألمانيا .. تسارع كورونا يزيد ضغوط فرض قيود على قطاع التجزئة

دعا أولاف شولتس وزير المالية الألماني إلى فرض قيود على التسوق في المتاجر على نحو سريع لاحتواء تفشي جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".

وقال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أمس، "إنه يتعين على ألمانيا قبول عديد من القيود بسبب انتشار الفيروس، على سبيل المثال فيما يتعلق بقطاع التجزئة، يجب أن يتم ذلك بسرعة كبيرة الآن".

ومن المتوقع صدور قرارات لتشديد قيود احتواء كورونا اليوم، خلال المناقشات بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات. وقال شولتس خلال فعالية للإعداد للبرنامج الانتخابي لحزبه الاشتراكي الديمقراطي "إنه يجب تقليل الاختلاط إلى حد كبير، في المدارس على سبيل المثال".

وقال شولتس "إن الفيروس ينتشر بسرعة، لذلك يجب الآن اتخاذ قرارات واسعة النطاق لحماية صحة المواطنين". ووعد وزير المالية بأن تراقب الحكومة العواقب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بذلك، وأضاف "نخطط للقيام بذلك مرة أخرى بمساعدة كبيرة"، مؤكدا أنه من السليم استثمار موارد مالية كبيرة، حتى يظل المجتمع قادرا على إبداء التضامن.

إلى ذلك قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، "إنه من المقرر أن تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع زعماء الولايات اليوم تشديد إجراءات العزل العام في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والدعوات المطالبة بالتحرك".

وتطبق ألمانيا منذ ستة أسابيع إجراءات عزل عام على نطاق جزئي إذ تغلق المقاهي والمطاعم في حين تبقي على المتاجر والمدارس مفتوحة، وفرض بعض الولايات بالفعل إجراءات أكثر صرامة.

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، "إن المناقشات ستتضمن إذا ما كان يتعين إغلاق المتاجر قبل العطلة وتوقيت مثل هذه الخطوة.

وقال بيتر ألتماير وزير الاقتصاد لشبكة "آر.إن.دي" أمس، "إن وحدات العناية المركزة في المستشفيات توشك على تجاوز الحدود القصوى لطاقتها، وإن ألمانيا لا يمكنها الانتظار إلى ما بعد عيد الميلاد للتعامل مع ذلك.

وأضاف "علينا أن نوضح كيف ستستمر الأمور الآن، وإلا فإن الجائحة ستخرج عن نطاق السيطرة تماما".

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن "الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قفزت إلى 28438، بينما بلغ عدد الوفيات اليومي 496.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة أن الكمامات تقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع النصف تقريبا - بمتوسط يبلغ نحو 45 في المائة.

وقال كلاوس فيلده الخبير الاقتصادي في مدينة ماينتس الألمانية وأحد معدي الدراسة التي نُشرت في دورية "بانس"، في تصريحات أمس "هذا يعني 55 بدلا من مائة إصابة جديدة، أو بوضوح أكثر، بدلا من 20 ألف إصابة جديدة يوميا، سيكون لدينا بدون كمامات نحو 38 ألف إصابة، وعلى الجميع ارتداء الكمامات لحماية أنفسهم والآخرين من العدوى".

وقام فيلده مع ثلاثة خبراء آخرين في الاقتصاد بتحليل بيانات دراسة خاصة أجريت في مدينة "ينا" الألمانية ومقارنتها ببيانات من مدن ألمانية مماثلة. وفي مدينة "ينا" في ولاية تورينجن، تم تطبيق إلزام ارتداء الكمامات الواقية - مصحوبة بحملة دعائية عامة - في 6 نيسان (أبريل) الماضي، أي قبل نحو ثلاثة أسابيع من معظم المناطق والمدن الألمانية الأخرى.

وقال فيلده "كانت تلك ضربة حظ شديدة يتمناها المرء في كثير من الأحيان، حتى يتمكن من رؤية مسارات العدوى في الواقع". وقارن العلماء بين ينا ومدن مثل ترير ودارمشتات وكلوبنبورج وروستوك.

وكانت نسبة الإصابة والكثافة السكانية ومتوسط العمر ونسبة كبار السن وتوافر الأطباء والصيدليات في هذه المدن مماثلة لتلك الموجودة في "ينا"، وأضاف "رصدنا ما كان يحدث في ينا ومناطق المقارنة بعد ثلاثة أسابيع من تطيبق إلزام ارتداء الكمامات".

ومن أجل استبعاد تأثيرات أخرى، أخذ العلماء قواعد أخرى طبقت في ألمانيا خلال هذا الوقت في الحسبان، إذ أوضح فيلد "لم تكن هناك تغييرات في اللوائح في ينا وتورنجن قبل ثمانية إلى 12 يوما من 6 نيسان (أبريل) وعقبه في الفترة نفسها، لقد صار بذلك واضحا أننا نستهدف تأثير الأقنعة، لا يمكننا استبعاد تغييرات أخرى في السلوك تماما عبر ما يسمى بتأثيرات الإشارة".

وأشار إلى أن أحد هذه التأثيرات هو أن الناس يتصرفون بشكل عام بحذر أكبر، في ظل وجود كمامات.