موضوعات ومواضيع

القياس في جمع "موضوع" هو موضوعات؛ لأن اسم الفاعل، واسم المفعول وغيرها من المشتقات الوصفية لا تجمع جمع تكسير وإنما قياسها أن تجمع جمعا سالما فالصواب: موضوعات - ويقاس على ذلك ما شابهه من ألفاظ، لكن مجمع اللغة العربية في القاهرة أجاز جمع "موضوع" على مواضيع مستندا إلى أن "الموضوع" جرى مجرى الأسماء لأنه لا يجري على موصوف فلا يقال: شيء موضوع، وبهذا ينتفي المانع لتكسيرها - انظر القرارات المجمعية، ص88.ومعنى ذلك أن المجمع يجيز قولهم: محاصيل، ومشاريع، وما شابه ذلك. وفي رأيي أن مجمع اللغة العربية في القاهرة أراد من ذلك توسيع الاستعمال اللغوي لكن في لغة البحث العلمي أنا لا أرتضي مواضيع ولا ما شابه ذلك فالصواب عندي في لغة البحث العلمي أن يقال: موضوعات ومحصولات، ومشروعات.