«ديزني» تعلن أفلام ومسلسلات من سلسلة «ستار وورز»

أعلنت "ديزني" أمس، فيلما جديدا تدور أحداثه في إطار عالم "حرب النجوم" بعنوان "روج سكوادرون"، من المقرر عرضه في أواخر 2023، وتتولى إخراجه الأمريكية باتي جينكينز مخرجة فيلم "ووندر وومن".وتدور أحداث الفيلم الجديد في "مستقبل المجرة"، ويضم "جيلا جديدا من طياري الفضاء، الذين سيحصلون على شاراتهم وسيخاطرون بحياتهم"، وفق ما كشفت كاثلين كينيدي، رئيسة شركة "لوكاس فيلم"، التي أطلقت ملحمة "ستار وورز" الشهيرة عام 1977 واستحوذت عليها "ديزني". وقالت كينيدي خلال عرض تقديمي افتراضي لمستثمري مجموعة "ديزني" بحسب "الفرنسية"، إن باتي جينكينز التي سيصدر فيلمها "ووندر وومن 1984" في نهاية الشهر الجاري، ستكون أول امرأة تتولى إخراج فيلم روائي طويل ضمن سلسلة "ستار وورز"، على أن "يعرض في صالات السينما في أواخر عام 2023".كذلك أعلنت كينيدي عددا من المسلسلات الجديدة التي تدور في أجواء "ستار وورز"، منها مسلسلان متفرعان من مسلسل "ذا ماندلوريان"، وواحد يكرس عودة شخصية لاندو كالريسيان الشهيرة.وتؤدي الممثلة روزاريو داوسون دور فارسة الجيداي أهسوكا تانو التي ظهرت للتو في الموسم الثاني من "ذا ماندلوريان"، بالتالي ستخوض مغامراتها الخاصة على "ديزني بلاس"، منصة البث التدفقي التابعة للمجموعة.أما المسلسل الآخر، الذي ألفه جون فافرو وديف فيلوني، مؤلفا "ذا ماندلوريان"، سيكون بعنوان "رينجرز أوف ذي نيو ريبابليك"، وستدور أحداثه خلال الحقبة إياها. ويتناول "لاندو" مغامرات الشخصية المرحة الثرثارة التي تحمل الاسم نفسه واشتهرت من خلال ثلاثية "ستار وورز" الأولى، وسيتولى إخراجه جاستن سيمين، مبتكر سلسلة "دير وايت بيبل".