متحدي الإعاقة عيد العتيبي يحقق كأس الملك عبدالعزيز للصقور

تمكن الصقار عيد العتيبي، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة، من تحقيق كأس الملك عبدالعزيز في مسابقة الملواح، لشوط حر فرخ ملّاك، الذي أقيم أمس في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في ملهم شمال مدينة الرياض. ونجح العتيبي بإصراره وعزيمته أن يحقق المركز الأول في السباق، بعد منافسة شرسة كما يصفها، شارك فيها بصقرين، حيث تمكن صقره "دهام" من قطع مسافة السباق البالغة 400 متر في 20 ثانية و417 جزءا من الثانية، ويحصل على 150 ألف ريال، إضافة إلى تكريم من نادي الصقور السعودي، الجهة المنظمة للمهرجان.وأوضح عيد، أنه حقق كأس الملك عبدالعزيز بشوط بيور فرخ في النسخة الثانية للمهرجان العام الماضي، كما حقق صقره بفئة جير تبع فرخ المركز الأول في الأشواط التأهيلية في المهرجان في نسخته الأولى، وأكمل الصقر الأشواط النهائية حاصدا المركز الثاني، في سباق جمع الصقارين السعوديين والدوليين. من جانب آخر، زار صقارون روس مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، للتعرف على مسابقة الملواح التي تقام بأشواط خاصة للسعوديين وأخرى للدوليين، في ملهم شمال مدينة الرياض.وقالت إحدى الصقارات الزائرات: إن لباسهم التراثي يمثل جمعية الصيد القيصري الألطائي، وهم مهتمون باللباس التراثي، ويخص هذا الزي الفرقة التي تذهب للصيد، كجزء من التراث الروسي، ويرتديه كل شخص يمارس الصقارة هواية أو مهنة. وأشاد الزوار الروس بالعمل المنظم ومستوى السباقات العالي في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، معربين عن سعادتهم بالتعرف على الصقارين وعلى فئات الصقور المشاركة في مسابقة الملواح، والأجهزة المستخدمة لحساب سرعة الصقر والزمن الذي يقطعه في ميدان الملواح، البالغ مسافته 400 متر.