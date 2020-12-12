مشاريع سعودية تظفر بجوائز «آيدياثون تالة المرأة»

ظفر عدد من المشاريع التي ابتكرتها سعوديات بجوائز فعاليات "آيدياثون تالة المرأة" التي يشرف عليها مجلس شؤون الأسرة.وتضمنت المشاريع الفائزة مشاريع متنوعة في التقنية والتطبيقات الإلكترونية، وأخرى في مسار صحة المرأة والأسرة.وهدفت "آيدياثون تالة المرأة" إلى تعزيز دور النساء السعوديات، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناشئة، ودعم المشاريع القائمة للتطور والنمو من خلال تزويدهن بالمعرفة والأدوات اللازمة عبر المواد التدريبية، والجلسات الاستشارية المقدمة من شركاء "الآيدياثون" الاستراتيجيين.وقالت الدكتورة هلا التويجري، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، إن مبادرة "تالة المرأة" تستمد مسماها من معاني "التمكين، الأصالة، اللحمة، والتنمية" وهي مبادرة وطنية، تخدم أكبر عدد من النساء على مستوى جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، حيث تهدف إلى التمكين الاقتصادي، وتعد حاضنة أعمال للسيدات اللاتي يملكن أفكارا اقتصادية رائدة، ويتم مساعدتهن من خلال الدعم الفني أو القانوني والمادي، والحصول على القروض.وأضافت، "حرص المجلس على تعزيز مكانة الأسرة، والمحافظة عليها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضاياها وأهدافها في مختلف مناطق المملكة، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 20 في المائة إلى 30 في المائة ورفع نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة".وأشارت إلى أن "تالة المرأة" سعت ضمن مجمل أهدافها إلى تنمية وتعزيز مهارات النجاح الشخصي لدى الفتيات المشاركات في البرنامج من خلال تزويدهن بالمعلومات والاتجاهات والمهارات التي ترفع من مستوى أدائهن الشخصيوعقدت لجنة المرأة فعاليات "الآيدياثون" افتراضيا، وأتاحت الفرصة للمهتمين من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها من السيدات والرجال للمشاركة في المسارات التي شملت دعم وضع المرأة بعد جائحة كورونا، صحة المرأة والأسرة، التقنية والتطبيقات الإلكترونية، الثقافة والفنون، والوعي الحقوقي والقانوني.‏وتناولت فعاليات "الآيدياثون" التي استمرت سبعة أيام متتالية ضمن أجندتها، جلسات تدريبية بواقع 20 ساعة تدريبية بمشاركة عشرة مدربين، إضافة إلى جلسات استشارية شارك فيها 38 مستشارا لتنفيذ 135 ساعة عمل.