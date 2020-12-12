تراجعات جماعية لأسواق الأسهم العالمية .. "بريكست" وشكوك التحفيز الأمريكي أبرز الضغوطات

سجلت أسواق الأسهم العالمية تراجعات جماعية، وذلك بسبب استمرار تعثر اتفاق "بريكست" والشكوك في التحفيز الأمريكي وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفتحت مؤشرات الأسهم الرئيسة في "وول ستريت" على تراجع أمس، إذ أثرت تأجيلات فيما يتعلق بحزمة تحفيز جديدة في المعنويات، حتى رغم مضي جهات تنظيمية قدما في اتجاه إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد - 19.

وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 64.77 نقطة، بما يعادل 0.22 في المائة، إلى 29934.49 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 16 نقطة، أو 0.44 في المائة، إلى 3652.10 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 65.45 نقطة، أو 0.53 في المائة، إلى 12340.35 نقطة.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة أغلقت منخفضة أمس الأول لكن دون أدنى مستوياتها للجلسة مع تطلع المستثمرين إلى مؤشرات على تقدم في محادثات التحفيز المالي لدعم الاقتصاد بعد بيانات سوق العمل التي أظهرت قفزة في طلبات إعانة البطالة.

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم أمس، وختمت أسبوعا حافلا بالنشاط بحالة من الحذر بفعل مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لارتفاع جائحة كوفيد - 19، ومصير اتفاق تجاري يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتدابير تحفيز أمريكية متعثرة.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، ليواصل خسائره بعد توقعات اقتصادية متشائمة لعام 2021 من جانب البنك المركزي الأوروبي تسببت في أن يغلق المؤشر منخفضا أمس الأول.

وأوقف المؤشر سلسلة مكاسب امتدت خمسة أسابيع إذ تسبب تعثر محادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في إثارة احتمالات لخروج بريطانيا من التكتل الاقتصادي بدون إبرام اتفاق تجاري.

ونزلت أسهم "سانوفي" لصناعة العقاقير 2.1 في المائة بعد أن قالت "إن لقاحا محتملا لكوفيد - 19 تطوره بالتعاون مع "جلاكسو سميثكلاين" أظهر استجابة مناعية غير كافية في التجارب السريرية". وانخفضت أسهم "جلاكسو" 0.1 في المائة.

وآسيويا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني أمس مسجلا أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، إذ ضعفت الشهية للمخاطرة جراء الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحفيز أمريكي ومخاوف إزاء ارتفاع الإصابات بكوفيد - 19 داخل البلاد.

وتراجع "نيكاي" 0.39 في المائة ليغلق عند 26652.52 نقطة، ليخسر 0.37 في المائة في الأسبوع. لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أغلق مرتفعا 0.33 في المائة إلى 1782.01 وربح 0.34 في المائة في الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أمس "إن وضع فيروس كورونا في البلاد حرج"، لكنه أضاف أنه "لا يفكر في تعليق برنامج حكومي لدعم السفر".

وضعُفت المعنويات أكثر، بعد أن قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني "إن ثمة احتمالا قويا في أن تخفق بريطانيا والاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق تجاري".

وقال تاكيو كاماي رئيس خدمات التنفيذ لدى شركة الاستثمار سي.إل.إس.إيه "مع موعد نهائي مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غدا، فإن السوق مكبلة بفعل الضبابية منه".

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على مؤشر نيكاي 4.7 في المائة بعد يومين من تحقيقه مكاسب كبيرة نابعة من تقرير عن احتمال إعادة شراء أسهم، والطرح العام الأولي الناجح لـ"دور داش".

لكن سهم تويوتا موتور زاد 4.6 في المائة إذ رحب المستثمرون بتجديد سيارتها ميراي التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة تدابير لخفض انبعاثات الكربون.

وأضاف سهم نينتندو 2.3 في المائة إذ أثار ارتفاع الإصابات بكوفيد - 19 من جديد الاهتمام بالسهم الذي عادة ما يستفيد من فرض قيود أكثر صرامة اجتماعيا.

وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بمعدل اثنين إلى واحد، بدعم من آمال في تعاف اقتصادي في الوقت الذي يبدو فيه أن لقاحات مضادة لكوفيد - 19 بصدد أن توزع في عدة دول.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر أسعار الأسهم المركب لكوريا الجنوبية كوسبي KOSPI أمس 23.60 نقطة أو 0.86 في المائة ليغلق عند 2770.06 نقطة.

وفي باكستان، أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات أمس على ارتفاع بنسبة 0.39 في المائة أي ما يعادل 164 نقطة، ليقفل عند مستوى 42470 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 302.793.694 سهما، وتم تداول أسهم 386 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 209 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 157 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.

وعربيا، أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية أمس على انخفاض بنسبة 0.85 في المائة، أي ما يعادل خمس نقاط، ليغلق عند مستوى 612.37 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 403 آلاف و465 سهما، بقيمة 621 ألفا و144 دولارا، نفذت من خلال 17 صفقة. كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى ستة ملايين و257 ألف دولار، مقارنة بستة ملايين و310 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.

وفي الأردن، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.77 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1592.7 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.8 مليون دينار أردني مقارنة بـ5.6 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 3.3 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20 مليون دينار أردني، مقارنة بـ28.1 مليون دينار للأسبوع السابق. وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، 31.9 مليون سهم، نفذت من خلال 10609 صفقات.