الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع النسبة المستهدفة لخفض الانبعاثات الكربونية إلى 55 %

وافق زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على خفض الانبعاثات الكربونية بالتكتل بنسبة 55 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول نهاية العقد الحالي، في خطوة كبيرة مقارنة بالهدف الحالي لخفض الانبعاثات، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تغريدة على موقع تويتر إن "أوروبا تتولى القيادة في المعركة ضد التغير المناخي"، مضيفا: "قررنا خفض انبعاثاتنا المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمئة على الأقل بحلول 2030".

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت على مدار عشر ساعات منذ مساء أمس الخميس حتى صباح اليوم الجمعة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في سبتمبر الماضي رفع النسبة المستهدفة لخفض الانبعاثات من 40 بالمئة في الوقت الحالي، وقوبل هذا الاقتراح باعتراض دول أعضاء بالتكتل الأوروبي تعتمد على الفحم في توليد الطاقة، مثل بولندا.

ورحبت رئيس المفوضية الأوروبية أورزولا فان دير لاين بالاتفاق، قالت إن الهدف الجديد "يضعنا على مسار واضح نحو الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".

ومازال يتعين أن يوافق البرلمان الأوروبي على الاتفاق الجديد.