"سانوفي" و"جي اس كي": لقاح "كورونا" لن يكون جاهزا قبل نهاية 2021

أعلنت مختبرات الشركتين الفرنسية "سانوفي" والبريطانية "غلاكسو سميث كلاين" (جي اس كي) الجمعة أن لقاحهما ضد كوفيد-19 لن يكون جاهزا قبل نهاية 2021 بعدما جاءت نتائج التجارب السريرية الأولى أقل مما كان يؤمل، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وقالت المجموعتان في بيان إن تنفيذ البرنامج "يتأخر من أجل تحسين الاستجابة المناعية لدى كبار السن".

وهما تتوقعان الآن توفير لقاح في الربع الأخير من العام المقبل بينما كانتا تأملان في البداية في تقديم طلب للموافقة عليه في النصف الأول من 2021 وتسليم مليار جرعة خلال العام نفسه.