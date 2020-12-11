أثرياء الجائحة .. ثروات مليارديرات أمريكا ترتفع تريليون دولار منذ بداية الأزمة

ارتفعت ثروات أصحاب المليارات في الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار منذ بداية جائحة كوفيد - 19، ما يثير جدلا حول فرض ضرائب أكبر على الأغنياء، وفقا لـ"الفرنسية". وكشف معهد "الدراسات السياسية وأمريكيون من أجل العدالة الضريبية" في دراسة أمس الأول، أن مجموعة ثروات أصحاب المليارات البالغ عددهم 651 مليارديرا في الولايات المتحدة، ارتفعت من 2.95 تريليون دولار في 18 آذار (مارس) إلى 4.01 تريليون دولار، الإثنين.وقال فرانك كليمنتي، المدير التنفيذي للمعهد أمس الأول، "لم تشهد الولايات المتحدة من قبل مثل هذا التراكم للثروة في أيدي قلة من الناس"، مشيرا إلى أن قيمة الأرباح تتجاوز حزمة إنعاش الاقتصاد الأمريكي التي ينظر فيها الكونجرس.وأضاف أن "أرباحهم من جراء الوباء هائلة لدرجة أن أصحاب المليارات الأمريكيين يمكنهم دفع فاتورة قرار إنعاش كبير مرتبط بكوفيد دون أن يخسروا سنتا من قيم ثرواتهم قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.والثلاثاء، قدم البيت الأبيض اقتراحا جديدا لخطة مساعدات هدفها إنعاش الاقتصاد الأمريكي، بقيمة 916 مليار دولار في محاولة أخيرة لكسر الجمود، الذي دام أشهر للتوصل إلى مساعدات جديدة للاقتصاد الأمريكي المتضرر بشدة من كورونا قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب منصبه في كانون الثاني (يناير). والاقتراح الجديد أكبر بقليل من حل وسط بقيمة 908 مليارات دولار كشفت عنه مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الأسبوع الماضي. وذكر القائمون على الدراسة أن أرباح الثروة البالغة تريليون دولار يمكن أن تكفي شيكات إنعاش بقيمة ثلاثة آلاف دولار لجميع الأمريكيين البالغ عددهم نحو 300 مليون.وتؤجج الدراسة الجدل المحتدم أساسا في الولايات المتحدة حول فرض ضرائب أكبر على الأغنياء لتقليص التفاوت المتزايد في الثروة.وعلى سبيل المثال، تضغط ألكساندريا أوكاسيو كورتي، النجمة الصاعدة في الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، من أجل زيادة الضرائب في نيويورك، التي تواجه مثل عديد من الولايات أزمة في موازنتها بسبب الوباء. وأشارت دراسة نشرها بنك "يو بي إس" وشركة "بي دبليو سي" للمحاسبة في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أن الثروة التراكمية لأصحاب مليارات الدولارات في العالم سجلت رقما قياسيا جديدا قدره 10.2 تريليون دولار، أعلى من الذروة السابقة البالغة 8.9 مليار دولار المسجلة في 2017.وتسبب الوباء في انهيار سوق الأوراق المالية في آذار (مارس)، وأدى إلى خرج بعضهم من نادي أصحاب المليارات، قبل حدوث انتعاش حاد في أسهم التكنولوجيا والصحة عززت ثروات المليارديرات في تلك القطاعات.وتسعى الولايات المتحدة إلى إقرار حزمة اقتصادية ولقاح لمواجهة جائحة فيروس كورونا، الذي دمر الاقتصاد الأمريكي، وأودى بحياة 286487 شخصا، فيما من المتوقع أن تؤدي تجمعات عطلة نهاية العام إلى زيادة أخرى في الإصابات.وهناك حاجة ماسة إلى المساعدة بعدما سجلت الولايات المتحدة ​​2259 وفاة و205661 حالة جديدة كل يوم في المتوسط على مدار الأسبوع الماضي، وهو اتجاه مروع يحذر مسؤولو الصحة الأمريكيون من تسارع وتيرته على الأرجح.وقال جو مانشين السناتور الأمريكي الديمقراطي إنه يتوقع أن يعمل الديمقراطيون والجمهوريون على صياغة معظم تفاصيل مشروع قانون التمويل. لكن ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قال للصحافيين "ما زلنا نبحث عن طريق للمضي قدما". وانتقد نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب والزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر لعدم قبولهما عرضين جمهوريين هذا الأسبوع.