مؤشرات الأسهم الأمريكية تهبط بعد صعود طلبات إعانة البطالة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة عند الافتتاح أمس، إذ تنبئ قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بتعثر التعافي في سوق العمل، بينما تتواصل المفاوضات بشأن تحفيز اقتصادي جديد.وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر داو جونز الصناعي 114.73 نقطة بما يعادل 0.38 في المائة إلى 39954.08 نقطة، وهبط "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 19.11 نقطة أو 0.52 في المائة، ليسجل 3653.71 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 98.80 نقطة أو 0.80 في المائة إلى 12240.15 نقطة.من جهة أخرى، سجلت الأسهم في منطقة اليورو أدنى مستوياتها في أسبوعين أمس، متأثرة بانخفاض البنوك بعد أن توقع البنك المركزي الأوروبي انتعاشا أبطأ للنمو في العام المقبل حتى مع إقراره مزيدا من إجراءات التحفيز لدعم اقتصاد المنطقة الذي تعصف به الجائحة.وتراجع مؤشر منطقة اليورو ومؤشر داكس الألماني بما يصل إلى 1 في المائة قبل أن يقلصا الخسائر، ليغلقا على هبوط 0.2 في المائة و0.3 في المائة على الترتيب، مع صعود أسهم النفط بفعل ارتفاع أسعار الخام.وأغلق مؤشر لأسهم بنوك منطقة اليورو منخفضا 2.1 في المائة رغم قرار "المركزي الأوروبي" توفير مزيد من السيولة الرخيصة للبنوك.وتصدر مؤشر إبكس الإسباني الغني بأسهم البنوك تراجعات المنطقة، بهبوطه 0.6 في المائة.وزاد البنك المركزي الأوروبي حجم برنامج شراء السندات الطارئ 500 مليار يورو، تمشيا مع توقعات السوق ومدد أجله تسعة أشهر إلى آذار (مارس) 2022.وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة. وأغلق مؤشر الأسهم القيادية في لندن فاينانشيال تايمز 100، الغني بشركات النفط والسلع الأولية، مرتفعا 0.5 في المائة، مدعوما بتراجع الجنيه الإسترليني جراء الضبابية المحيطة باتفاق تجارة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أمس، إذ ضغطت أزمة "بريكست" والتشاحن السياسي بشأن التحفيز المالي في الولايات المتحدة على معنويات المستثمرين في أنحاء العالم، في حين قفز سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل في السوق إلى أعلى مستوى في أكثر من 20 عاما بفضل إدراج "دور داش".وارتفع سهم "سوفت بنك" نحو 11 في المائة بعدما حققت شركة التكنولوجيا العملاقة مكاسب 11.2 مليار دولار في قيمة حصتها في شركة دور داش بعد الطرح الأولي الناجح لسهم تطبيق توصيل الطعام الأمريكي في السوق أمس الأول.وهبط مؤشر نيكاي القياسي 0.23 في المائة إلى 26756.24 نقطة، متراجعا عن ذروة 29 عاما ونصف التي سجلها في الجلسة السابقة، ومنخفضا لجلسة رابعة في خمس جلسات. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المائة إلى 1776.21 نقطة.ووافق المشرعون الأمريكيون على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة أمس الأول، لكنهم لم يتمكنوا من حل خلافاتهم فيما يتعلق بمساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية تعوق حزمة إنفاق أوسع.ومن الأسهم الأسوأ أداء بين 30 سهما أساسيا على مؤشر توبكس كان سهم "دايكين إندستريز" الذي تراجع 3.9 في المائة، يتبعه سهم "كاو كورب" الذي خسر 2.73 في المائة.ومن بين الأسهم التي حققت أعلى المكاسب سهم مجموعة سوفت بنك الذي صعد 10.91 في المائة يليه سهم "سيفن آند آي هولدنجز" الذي ارتفع 2.85 في المائة.