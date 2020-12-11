التغير المناخي .. تعهدات الدول لا تزال قاصرة عن حصر الاحترار بدرجتين مئويتين

رغم القيود المشددة لمكافحة تفشي وباء كوفيد - 19، لم يتخل الناشطون الشباب في سبيل المناخ عن نضالهم، مستخدمين الإنترنت وسيلة للحفاظ على زخم تحركاتهم والاستمرار في الضغط على قادة العالم، وفقا لـ"الفرنسية".ولا تزال التعهدات المقطوعة من الدول قاصرة عن حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين أو درجة ونصف إن أمكن مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، بموجب اتفاق باريس المناخي الذي يبلغ عامه الخامس غدا.وزاد معدل الحرارة في العالم أكثر من درجة مئوية مقارنة بذلك المسجل ما قبل العصر الصناعي، وتشهد الأجيال الطالعة على تكاثر الفيضانات وموجات الحر والحرائق والعواصف. ومن الأمثلة على ذلك ما حصل في الفلبين حيث أغرق الإعصار فامكو شوارع ماريكينا سيتي مقر إقامة الناشطة ميتزي جونيل تان.وقبل أشهر قليلة من ظهور الوباء، نزل ملايين الأشخاص اليافعين إلى الشوارع في مختلف أنحاء العالم للمطالبة بخطوات فورية لمعالجة أزمة المناخ، بدعوة من الناشطة السويدية الشابة جريتا تونبرج.وأقام 350 شابا خلال اجتماع لائتلاف الجمعيات "ستيودنتس أورجنايزينج فور ساستاينابيليتي" (إس أو إس)، "قمة مناخية وهمية" لتحل محل القمة المناخية التي كان مقررا أن تنظمها الأمم المتحدة خلال الخريف في جلاسكو قبل إرجائها إلى عام 2021 بسبب الجائحة. وهم أرادوا أن يظهروا للعالم أن معركتهم مستمرة.وفي الإعلان الختامي الصادر عن الاجتماع، دعا المشاركون إلى استحداث مفهوم المجازر البيئية على المستوى الدولي، للحث على اتخاذ خطوات اقتصادية مراعية للبيئة بمواجهة أزمة كوفيد - 19.وتقول الكندية مالايكا كوليت البالغة 17 عاما "إن قادة العالم أجمع يجب أن يبذلوا جهودا أكبر، من الصعب فهم تلكؤ العالم أجمع كما لو أن حياته ليست على المحك".وتضيف الشابة البالغة 24 عاما التي شاركت في هذه القمة المزيفة الافتراضية، في تصريحات صحافية "لم أكن قادرة على الاتصال بوالدتي، كنت خائفة للغاية لأني لم أكن أعلم إذا ما كانت لا تزال حية أم هل هي عالقة على سطح، أو إذا ما كان منزلنا لا يزال صامدا".هذه التجليات المقلقة عن التغير المناخي تدل على الصدى الذي لقيه نداء التعبئة الذي أطلقته جريتا تونبرج في 2018، وفق دانا فيشر عالمة الاجتماع من جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة.وتقول الباحثة المتخصصة في الحركات البيئية "إن الوقت يمر وهم لا يرون التغيرات السياسية التي يرى العلماء ضرورة حصولها لإخراجنا من الوضع المناخي الطارئ"، لكنها تشكك في أن تكون هذه "القمة المناخية المزيفة" بفاعلية الأنشطة الميدانية المحلية.حتى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لم يخف امتعاضه الشديد، إذ قال في أيلول (سبتمبر) خلال لقاء مع "الفرنسية"، ووسائل إعلام أخرى "فلنكن صريحين، جيلي فشل بدرجة كبيرة في جبه التحديات التي يواجهها عالمنا".وتقول كاتالينا رييس-فارجاس المندوبة الكولومبية في "القمة المناخية المزيفة"، "إن القمم المناخية الفعلية يهيمن عليها الجشع والمناطقية ونقص الطموح"، لكنها ترى أنه من المفيد فهم طريقة عمل هذه الاجتماعات، "إذ إن أكثريتنا لا تفهم طريقة اتخاذ القرارات".