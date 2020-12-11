محللون: وضع سوق النفط ليس قاتما .. اللقاحات والطلب القوي من الآسيويين يعززان المكاسب

واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها بسبب التقدم السريع في نجاحات اللقاحات المضادة لوباء كورونا، خاصة في بريطانيا مع قرب طرحه أيضا في الولايات المتحدة وعديد من دول العالم ما جدد الآمال في تعاف وشيك للطلب العالمي على النفط الخام والوقود وتفوق في تأثيره في السوق على زيادة غير متوقعة في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية.ويواصل المنتجون في "أوبك +" جهودهم في دعم مسيرة تعافي الأسعار من خلال القيود الإنتاجية الفاعلة، خاصة مع التوافق على تأجيل الزيادات الإنتاجية الكبيرة في كانون الثاني (يناير) المقبل والاكتفاء بزيادة قدرها 500 ألف برميل يشارك فيها 23 دولة منتجة في "أوبك" وخارجها مع التركيز على حث الدول المتعثرة على إجراء التعويضات المطلوبة للوفاء بكامل حصصها في خفض الإنتاج.ويقول لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون إن النفط الخام يستعيد المكاسب بوتيرة جيدة ويتعافى من خسائر سابقة نتيجة أنباء اللقاح الجيدة وعلى الرغم من تسجيل أكبر نمو أسبوعي في مخزونات الخام الأمريكية منذ نيسان (أبريل) الماضي، لكن تظل توقعات تعافي الطلب باقية ومعنويات السوق في تحسن مستمر وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع جديد في أسعار العقود الآجلة.وأوضح المختصون أن السوق نجحت في تجاوز تأثير تقرير لإدارة معلومات الطاقة يظهر أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بأكثر من 15 مليون برميل الأسبوع الماضي، ممثلة في زيادات في مخزونات البنزين ونواتج التقطير وهو ما قد يزيد من توقعات ضعيفة لاستهلاك الوقود على المدى القريب.ونوه المختصون إلى أن خطة "أوبك +" للعام الجديد تحظى بثقة المنتجين ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية في موازنات الدول المنتجة، لافتين إلى تأكيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي أن القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك +" في الأسبوع الماضي لزيادة إنتاج النفط على نحو تدريجي سيساعد روسيا في تنفيذ خطة تعزيز إيرادات الميزانية، كما قد يسهم أيضا في نمو صندوق ثروتها السيادي.وفي هذا الإطار، يقول مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم أف" النمساوية للطاقة، إن السوق تتعلق كثيرا بأنباء اللقاحات بحثا عن معنويات أفضل وشهية أوسع للمخاطرة لدى التجار والمستثمرين، عادا أغلب التحليلات ترجح تعافيا أسرع لسوق النفط، خاصة مع الانتشار السريع المتوقع للقاح وتمسك المنتجين في "أوبك +" بقيود الإنتاج الواسعة واستبدالها بزيادات طفيفة تدريجية يتم مراجعتها وتقييمها بشكل شهري.وأضاف أن طرح اللقاح بنجاح في بريطانيا وترقب السيناريو نفسه في الولايات المتحدة هو بمنزلة تحفيز كبير للسوق ومساهمة جوهرية في انتعاش الطلب، خاصة أن الفترة السابقة كانت المخاوف مستمرة بشكل واسع في التأثير سلبا في وتيرة تعافي الطلب وكانت تلقي بثقلها بشدة على المعنويات، حيث أعادت عديد من الحكومات فرض الإغلاق وتشديد القيود لمحاربة انتشار الفيروس.ويرى فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة أن طرح اللقاح يبشر بتحسن مستقبلي كبير، لكن تبقى المشكلة قائمة في الوقت الراهن حيث حذرت وكالة الطاقة الدولية من استمرار تراجع بيانات النقل مع بقاء ارتفاع معدل الإصابات الجديدة بالوباء.ولفت إلى أن وضع السوق المتأزم أدى إلى تراجع إمدادات النفط من أغلب المنتجين في "أوبك +" وفي الولايات المتحدة أيضا نتيجة تهاوي الطلب على نحو غير مسبوق في تاريخ الصناعة وهو ما جعل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تؤكد أن صادرات الخام الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 ما جعل الولايات المتحدة تعود إلى كونها مستوردا صافيا للنفط للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.ومن ناحيته، يقول المحلل الاقتصادي ومختص شؤون النفط بيل فارين برايس إن وضع السوق ليس قاتما بالكامل حيث تشير البيانات إلى أن الطلب من المشترين الآسيويين أصبح قويا في الوقت الحالي، إضافة إلى بعض النقاط القوية للطلب في أمريكا اللاتينية، حيث تظل البرازيل دولة مشرفة للطلب ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على الوقود قريبا مستويات عام 2019.وذكر أن عديدا من مصافي التكرير في العالم تقع حاليا تحت ضغوط كبيرة نتيجة انخفاض الطلب على المنتجات النهائية وارتفاع المخزونات النفطية مع استمرار عمليات الإغلاق بسبب الوباء في خنق نشاطاتها، مشيرا إلى أن عديدا من شركات التكرير تسعى حثيثا إلى تجاوز الأزمة الراهنة.وتضيف ويني أكيللو المحللة الأمريكية بشركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية أن قيود جائحة كورونا أدت إلى انكماش واسع في الإنتاج من الموارد غير التقليدية، خاصة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة والرملي في كندا، مع تفاقم أزمة الوباء في إقليم البرتا الذي يضم أكبر شركات النفط والغاز.ولفتت إلى أن التقارير الدولية ترجح أن ينكمش اقتصاد إقليم البرتا الكندي 8.1 في المائة هذا العام وهو أعلى معدل على الإطلاق وذلك بسبب قيود الفيروس وتراجع أسعار النفط، لافتة إلى أن كندا تضم ثالث أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم وأكبر سبع مواقع لإنتاج النفط الرملي في شمال الإقليم.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد - 19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة ما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.وبحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المائة، إلى 45.77 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة، إلى 49.08 دولار للبرميل. ولم يطرأ على الأسعار تغير يذكر أثناء الليل.وقال هووي لي الخبير الاقتصادي لدى بنك "أو. سي. بي. سي في" سنغافورة "السوق تتجاهل ما يبدو أنه شتاء صعب وتتطلع إلى صورة متفائلة في 2021". ومن المحتمل أن تبدأ عمليات التحصين قريبا وربما في غضون أيام في الولايات المتحدة، إذ تجتمع لجنة من المستشارين اليوم لمناقشة ما إذا كانت ستوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالتصريح بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركتي Pfizer وBioNTech.وفوجئ المحللون بأن السوق تجاهلت زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وفقا لبيانات حكومية نشرت الأربعاء وهو ما يرجع إلى حد كبير لانخفاض الصادرات الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ 2018. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 15.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بـتوقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض 1.4 مليون برميل.وخفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.78 مليون برميل يوميا. من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 48.31 دولار للبرميل يوم الأربعاء مقابل 47.79 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي وأن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 46.69 دولار للبرميل.