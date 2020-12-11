«أبل» تطلق النسخة التجريبية من أنظمة iOS

أعلنت شركة أبل أخيرا إطلاق نسخة تجريبية أخرى من أنظمة iOS 14.3 لمستخدمي هواتف أبل، ومن المفترض أن تطرح النسخة النهاية لهم منتصف الشهر الجاري.وتبعا لخبراء التقنية فإن التحديث المقبل لأنظمة iOS سيأتي بحجم 4.4 جيجابايت تقريبا، وسيحمل للمستخدمين عديدا من الميزات الجديدة، منها أيقونات جديدة لـ"إير بودس استديو"، كما سيحسن عمل الهواتف واقترانها بساعات أبل الذكية.وبحسب "روسيا اليوم" سيظهر في التحديث تطبيق جديد لـ"إير تاجز"، وسيدعم هذا الإصدار صيغ "برو راو" التي تساعد المستخدمين على تحرير الصور بشكل أفضل والتحكم بألوان وتفاصيل الصور، أما تطبيق الطقس فيه فسيظهر للمستخدمين معلومات إضافية تتعلق بنوعية الهواء وحالته في المنطقة التي سيوجدون فيها، وستحصل تطبيقات الصحة واللياقة البدنية فيه أيضا على ميزات إضافية.كما سيساعد التحديث الجديد المستخدمين على التحكم بمتصفح "إكوسيا" وجعله المتصفح الأساسي لهواتفهم، وسيسهل على مستخدمي الهواتف التحكم بتطبيق "هوم" لإدارة الأجهزة الذكية الموجودة في منازلهم أو مكاتبهم.يذكر أن عديدا من مالكي هواتف آيفون أخيرا اشتكوا من مشكلات في استنزاف بطاريات أجهزتهم، بعد حصول هذه الأجهزة على التحديث الجديد لنظام التشغيل.وتبعا للمعلومات المتوافرة، فإن أصحاب بعض نماذج هواتف آيفون بدأوا يعانون مشكلات في سرعة فراغ بطارية أجهزتهم بعد تحميل نسخة iOS 14.2 الجديدة، وادعى أصحاب الأجهزة "أن هواتفهم باتت تفقد نصف شحن بطارياتها تقريبا خلال نصف ساعة فقط، وفي بعض الأحيان بات شحن البطارية ينقص بمقدار 5 المائة خلال خمس دقائق من الاستعمال العادي للهاتف".