اتفاق الرياض .. لن يندم اليمنيون 



تمضي الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" قدما، مع تأكيدات تحالف دعم الشرعية في اليمن. وهذه الترتيبات ما كانت لتتم لولا الحراك السياسي الكبير الذي جرى بقيادة المملكة، الساعية إلى حل سلمي لهذه الأزمة بكل الوسائل المتاحة، شرط أن يحفظ هذا الحل مصالح الشعب اليمني الشقيق، ويحمي مكتسباته، ويوفر له الحياة الكريمة التي ستقود في المستقبل إلى الازدهار. ويضع "اتفاق الرياض" أمن وسلامة واستقرار اليمن في مقدمة أولوياته، وهذا بالضبط ما سعت إليه المملكة منذ بداية الأزمة المشار إليها، وعملت من خلال التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن من أجل إنجازه.

يضاف إلى ذلك، أن الاتفاق، يدعم بقوة وحدة أراضي اليمن، ويفسح المجال أمام العمل الجدي لإعادة الاستقرار، وفق الأطر التي تم الاتفاق عليها. لقد تم استيفاء جميع الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشقين العسكري والأمني، وهذه أيضا خطوة مهمة جدا على الساحة. فالإشراف على فصل القوات العسكرية في "أبين" وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن إلى خارج المحافظة، سيتم من خلال المراقبين العسكريين التابعين لقوات التحالف. وهذه نقطة مهمة، لأنها ستمنح مزيدا من القوة لـ"اتفاق الرياض"، الذي جمع كل الأطراف. ويعني هذا، أن القوات المشتركة، ستواصل دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية، ولا سيما تلك الممولة من النظام الإرهابي في إيران.

التفاهمات النهائية التي تمت بين الأطراف المعنية، أدت إلى إلغاء الإدارة الذاتية في الجنوب، وهذه أيضا خطوة إلى الأمام، على طريق تكثيف الجهود لمحاربة الجهات التي تعمل على نشر الخراب والفوضى في كل الساحة اليمنية. ويعلق المجتمع الدولي كل الآمال على تسريع آلية تنفيذ "اتفاق الرياض"، ويعول على الحراك الذي تقوده المملكة في هذا المجال. ولذلك، ستشهد المرحلة المقبلة، خروج القوات العسكرية غير الأمنية بأسلحتها الثقيلة والمتوسطة من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، مع بقاء القوات الأمنية في العاصمة لضمان عدم اختلال الأمن في هذه المدينة. كل هذا يجري، بينما تم التوافق على تشكيلة الحكومة اليمنية، ولا سيما بعد اتفاق جميع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية على تشكيل حكومة كفاءات.

إنها خطوة أخرى إلى الأمام على صعيد حل الأزمة اليمنية بصورة كاملة، مع التزام التحالف الدولي بقيادة السعودية بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ اليوم الأول لهذه الأزمة، وفي مقدمتها الحفاظ على مصالح الأشقاء اليمنيين، ومساعدتهم في المستقبل على إعادة بناء حياتهم بالصورة الكريمة التي يستحقونها. الالتزامات التي وفرتها المملكة واسعة النقاط، وتشمل القيام بدورها التنموي، جنبا إلى جنب مع دورها العسكري. إنه دور من أجل مستقبل زاهر يوفر الحياة الكريمة لكل الشعب اليمني دون استثناء.

والرياض، تشدد منذ البداية على أن الحكومة اليمنية الجديدة هي حكومة لكل اليمنيين، وتمثل عقدا سياسيا واحدا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة، ضمن جبهة مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، وليست حصرا على حزب أو جماعة. مع التأكيد على الدور المثمر للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وبقية الأحزاب والمكونات السياسية على الساحة.

موقف التحالف ثابت لا يتغير، وهو يستند إلى استراتيجية واضحة، فالأهم هو استقرار اليمن، ومحاربة العصابات والتنظيمات الإرهابية المرتهنة للنظام الإرهابي في إيران. كل ما تم تحقيقه، شاركت فيه الأطراف المعنية، وكانت في الواقع استجابة مباشرة لجهود كل من المملكة والإمارات. الهدف الأول والأخير بالنسبة إلى تحالف دعم الشرعية، يبقى دائما إنهاء معاناة الشعب اليمني ومواجهة التحديات والتهديدات في آن معا.

وكل هذا يؤسس لمرحلة مقبلة ستشهد استقرارا أمنيا ومشاريع تنموية لمصلحة اليمنيين بدعم من التحالف، إنها مرحلة مهمة في هذه الأزمة.