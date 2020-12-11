الأسهم السعودية تغلق باللون الأحمر وسط ضغوط بيع في "المزاد" .. والسيولة تتراجع إلى 11 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية لتغلق عند 8643 نقطة فاقدة 16 نقطة بنحو 0.19 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.37 في المائة. وشهدت جلسة المزاد تراجع السوق 20 نقطة مع تداولات 285 مليون ريال. ويأتي التراجع مع تباين أداء القطاعات والأسهم. السوق لا تحقق أداء قويا كافيا لاستعادة أعلى مستوياتها لهذا العام، وتحتاج إلى محفزات قوية لاستعادة الوتيرة التصاعدية في الارتفاع، وذلك لتراجع جاذبية السوق من ناحية أساسية، حيث المكررات المرتفعة وتراجع الربحية، وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة. لا تزال السوق عرضة للضغوط البيعية جراء عمليات جني الأرباح مع تراجع الأداء، لكن استمرار محافظة السوق على مستوياتها فوق 8620 ومتوسط 20 يوما قد يؤجل تلك الضغوط مع آمال المتعاملين باستعادة السوق أعلى مستوياتها لهذا العام.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8653 نقطة، وحقق أعلى نقطة عند 8667 رابحا 0.09 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8637 نقطة فاقدا 0.27 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8643 نقطة فاقدا 16 نقطة بنحو 0.19 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 798 مليون ريال لتصل إلى 11 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 29 مليون سهم لتصل إلى 338 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو 6.9 ألف صفقة لتصل إلى 419 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 7.1 في المائة، يليه "النقل" بنحو 1.3 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 1.1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنحو 1.3 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 0.96 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.59 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 15 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 11 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة سهم "الصمعاني" ـ حديث الإدراج في السوق الرئيسة ـ بالنسبة القصوى ليغلق عند 271.60 ريال، يليه "وفرة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 196.80 ريال، وحل ثالثا "الدوائية" بنحو 7.11 في المائة ليغلق عند 42.95 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العمران" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 108.40 ريال، يليه "مجموعة صافولا" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 42.75 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 49 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 712 مليون ريال، يليه "أنعام القابضة" بقيمة 641 مليون ريال، وحل ثالثا "وفرة" بقيمة 530 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية