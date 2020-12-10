سهم شركة قادمة من "نمو" يصبح الأغلى سعرا في سوق الأسهم الرئيسة بـ 271 ريال

أصبحت شركة الصمعاني للصناعات المعدنية صاحبة أعلى سعر لسهم في سوق الأسهم الرئيسة الذي انتقلت له من السوق الموازية "نمو" إعتبارا من اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020.

يأتي ذلك بعد ارتفع سهم الشركة بالنسبة العليا (10 في المائة) عند 271.6 ريال مقابل 247 ريال اخر سعر لها في سوق نمو.

وبدأ اليوم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في قطاع الخدمات التجارية والمهنية بالسوق الرئيسة بنسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 في المائة.

والشركة ثامن شركات سوق نمو التى تنتقل إلى السوق الرئيسة، فيما يتبقى في سوق نمو أربع شركات فقط في الوقت الحالي.

ويبلغ رأسمال الشركة 25 مليون سهم مقسمة على 2.5 مليون سهم وكان آخر سعر للشركة في السوق الموازية.

وكان سعر إدراج الشركة في السوق الموازية عند 78 ريال.

وخلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 حققت الشركة أرباحا صافية بنحو 1.22 مليون ريال مقابل خسائر بـ622 ألف ريال في نفس الفترة من عام 2019.