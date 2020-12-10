بعد إيداع الدفعة 37 اليوم .. 86 مليار ريال إجمالي دفعات "حساب المواطن"

أودع اليوم برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة (37) نحو 10.7 مليون مستفيد وتابع وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 18 مليون ريال ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن 79 في المائة من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريال فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92 في المائة بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد مشكلين 8 في المائة من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93 في المائة أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7 في المائة بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42 في المائة وشكل الذكـور المستقلين 58 في المائة. موضحا أن 88 في المائة من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12 في المائة على الاستحقاق الجزئي والأدنى.