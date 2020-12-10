ضبابية مفاوضات التحفيز الأمريكية تهبط بالذهب إلى 1835 دولار

تراجع الذهب اليوم بعد عمليات بيع مكثفة شهدها في الجلسة السابقة مع استمرار الضبابية فيما يتعلق بمفاوضات التحفيز المالي المستمرة منذ وقت طويل بالولايات المتحدة.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1835.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعدما تراجع بما يصل إلى 2.5 في المائة أمس الأربعاء. واستقر الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة عند 1839.20 دولار.

وبحسب "رويترز" قال لاكلان شو رئيس أبحاث السلع الأساسية لدى بنك أستراليا الوطني "واجه الذهب صعوبات بسبب إحباط الأسواق من عدم قدرة النواب في أمريكا على التوصل إلى اتفاق مالي كانت تتوقعه".

وأضاف "قد نشهد تغيرا في النظام بأسواق الذهب في ظل ضعف ارتباطها بالعائدات الحقيقية بسبب استمرار اتجاه المستثمرين إلى أصول أعلى مخاطرة مما يخلق آفاق زاخرة بالتحديات للملاذات الآمنة مثل الذهب".

وينتظر المستثمرون الآن قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية المقرر صدوره 12:45 بتوقيت جرينتش ويتوقع أن يكشف عن إجراءات تحفيز نقدي جديدة كما يترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية المقرر أن تصدر في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.6 في المائة إلى 23.79 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 999.21 دولار وصعد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2283.73 دولار.