قرار مرتقب بشأن مستقبل المفاوضات حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء على أن يتخذا بحلول يوم الأحد "قرارا حازما بشأن مستقبل المحادثات" المتعلقة بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق الفرنسية.

وبحسب هذا المصدر، فقد أجرى الزعيمان خلال مأدبة عشاء في بروكسل "مناقشة صريحة" وأشارا إلى أنه لا تزال هناك فجوة "واسعة جدا" بين لندن وبروكسل. وقد اتفقا على أن المناقشات يجب أن تستمر في الأيام المقبلة، وفق المصدر نفسه.